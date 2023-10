Se non hai ancora adottato un password manager, sei a corto di scuse: ora ce ne sono diverse tra cui scegliere e semplificano l’accesso su tutti i tuoi dispositivi. Con la crescente adozione delle passkey, molti gestori di password offrono agli utenti la possibilità di accedere con mezzi più semplici, come la biometria. Inizialmente è stato 1Password ad offrire il supporto alle passkey mentre ora è il momento di Enpass.

In un aggiornamento pubblicato sul suo blog aziendale, Enpass ha annunciato che ora consentirà agli utenti di Android 14 di gestire e sincronizzare le passkey sui propri dispositivi. Il motivo per cui questa funzionalità è esclusiva della versione più recente del sistema operativo è che Android 14 dispone di una nuova API Credential Manager che consente alle app di gestione delle password di archiviare le passkey localmente. Ciò significa che puoi utilizzare rapidamente dati biometrici, come l’impronta digitale o l’ID facciale, per la conferma della sicurezza.

Enpass sta anche lavorando per eliminare il salvataggio delle passkey su un unico dispositivo. Con la sincronizzazione, puoi generare una passkey su uno dei tuoi dispositivi e utilizzarla per accedere agli altri dispositivi.

Nel suo post sul blog, Enpass ha notato la crescente adozione delle passkey, in parte dovuta alla FIDO Alliance. Questa associazione si dedica allo sviluppo di un insieme interoperabile di meccanismi (si pensi a FIDO Universal Second Factor) per ridurre la nostra dipendenza dalle password. Gli attuali membri del consiglio includono alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, tra cui Apple, Amazon e Google.

Google, in particolare, non ha esitato a salire sul carro della passkey. Nel maggio 2023, la società ha annunciato che avrebbe implementato il supporto della passkey per gli account Google. All’epoca, veniva spiegato che questo metodo di sicurezza rappresenta una forma di protezione più forte rispetto alle password e all’autenticazione a più fattori. Ha inoltre chiarito che non avrai sempre bisogno di avere il telefono a portata di mano se preferisci utilizzare una passkey, questo perché sempre più piattaforme stanno iniziando a supportare passkey sincronizzate su tutti i dispositivi.

Anche se potrebbe sembrare solo un altro ostacolo da superare, ci sono molti vantaggi associati alla migrazione alle passkey. Oltre ad essere più semplici rispetto all’utilizzo di una password da ricordare, le passkey sono più resistenti agli attacchi di hacking e, in particolare, al phishing.

Un numero crescente di prodotti e servizi ora supporta anche l’uso della passkey, il che significa che è facile passare dal vecchio metodo di accesso al nuovo. Anche se è vero che non è necessario un gestore di password per iniziare a usarli, molti (come Enpass) ora offrono di archiviare le tue passkey per una maggiore comodità.

Senza dimenticare che anche Bitwarden ha annunciato la futura integrazione con le passkey.

