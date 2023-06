1Password introduce ufficialmente le passkey

La funzionalità passkey precedentemente annunciata di 1Password è disponibile in versione beta per tutti gli utenti.

Passkey è la soluzione proposta per porre fine definitivamente alle password che sta finalmente iniziando a guadagnare slancio. La tecnologia utilizza i sensori biometrici del tuo dispositivo, che si tratti di impronte digitali o riconoscimento facciale, per autenticarti. Non è molto diverso dall’utilizzo della biometria per sbloccare il telefono.

Annunciato tramite un comunicato stampa, 1Password afferma che a partire da oggi sarai in grado di aggiungere accessi passkey tramite il gestore di password. Ad esempio, quando crei una passkey per il tuo account Google (da poche ore anche per gli account Workplace), 1Password la rileverà e la aggiungerà al tuo account. Quindi, quando dovrai accedere successivamente al tuo account Google, 1Password ti autenticherà con la biometria e garantirà l’accesso automaticamente. Quindi, finché le tue dita non sono bagnate o il tuo viso non è oscurato, non avrai bisogno di una password.

La società afferma che il supporto inizierà con le estensioni beta per Safari su macOS, così come Chrome, Firefox, Edge e Brave su macOS, Windows e Linux. Potrai anche visualizzare, modificare, spostare, condividere ed eliminare passkey su 1Password per Mac, iOS, Windows, Android e Linux.

Con l’ampia adozione della biometria su telefoni, tablet e laptop, questo sembra un logico passo successivo. Se stavi utilizzando un gestore di password come 1Password (o magari uno open source), probabilmente stavi già utilizzando la biometria per compilare automaticamente gli accessi su siti Web e app.

Sembra che le passkey elimineranno il passaggio di dover compilare automaticamente un nome utente e una password, oltre a dover premere completamente il pulsante di accesso.

Poiché 1Password è indipendente dalla piattaforma, funzionerà per coloro che cambiano regolarmente sistema operativo o interi ecosistemi. A differenza delle attuali implementazioni di Apple o Google, 1Password funziona e si sincronizza tra gli ecosistemi. E proprio come qualsiasi altro elemento in 1Password, sarai in grado di condividere le tue passkey con amici e familiari e persino impostare limiti di tempo su quanto tempo avranno accesso.

