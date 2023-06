Rocksmith+, l’app Ubisoft per imparare a suonare la chitarra, disponibile anche su Android e iOS

Ubisoft sta portando la sua app per l’apprendimento della chitarra sui dispositivi mobili questa settimana. Rocksmith+ è disponibile su iOS e Android, nove mesi dopo l’arrivo del servizio su PC. La società in precedenza aveva affermato che l’app mobile sarebbe arrivata lo scorso autunno. Nel frattempo, non si sa ancora quando saranno disponibili le versioni Xbox e PlayStation.

Rocksmith+ è progettato per aiutare le persone a imparare a suonare la chitarra elettrica, acustica o il basso. Le funzionalità includono il rilevamento delle note, il feedback in tempo reale e gli strumenti per esercitarsi.

Sviluppato da Ubisoft San Francisco, Rocksmith+ ti offre l’accesso al metodo di apprendimento di Rocksmith, che è costruito su 10 anni di validissime esperienze musicali e ha aiutato oltre 5 milioni di persone a imparare a suonare la chitarra. Sfrutta funzionalità come il feedback in tempo reale, che traccia e analizza costantemente la tua performance offrendoti consigli istantanei, e una serie di strumenti di pratica sotto il tuo controllo, tra cui Ripetitore di riff, Adatta la difficoltà e altro ancora.

Ora ci sono più di 6.000 canzoni nella libreria, con altre aggiunte ogni mese. Avrai bisogno di un abbonamento per utilizzare Rocksmith+. Costa 15 euro per un mese, 40 euro per tre mesi e 100 euro per un anno. È disponibile una prova di sette giorni, ma dovrai iscriverti al piano annuale e annullare rapidamente se non desideri continuare a utilizzare l’app dopo la prima settimana.

Ubisoft offre anche un’app gratuita per l’accordatura della chitarra su iOS e Android. Puoi collegare direttamente il tuo strumento o utilizzare il microfono del tuo smartphone per assicurarti di essere accordato. L’app ha più di 30 preset, quindi può aiutarti a provare una varietà di accordature non standard.