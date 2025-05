Il panorama dei controller mobili è in continua evoluzione, con marchi che competono per offrire la combinazione perfetta di prestazioni, comfort e valore. GameSir è stato un attore costante, spesso iterando rapidamente i suoi modelli, e il suo ultimo controller telescopico, il GameSir X5 Lite Type-C (compatibile con Android, iPhone e iPad) è finito direttamente sotto i riflettori. Ciò che cattura subito l’attenzione è la sua economicità: con un prezzo di soli 44,99 euro su Amazon, si posiziona in modo aggressivo nel segmento entry level. Nonostante ciò, offre quasi tutto quello che troviamo nei modelli più costosi.

Mentre molti controller per dispositivi mobili hanno un forma factor scomodo, il GameSir X5 Lite si dimostra essenziale anche per il gaming mobile più impegnativo. Con un peso di soli 135,4 g, è incredibilmente portatile senza sacrificare le prestazioni.

Sono particolarmente colpito dagli stick analogici Hall Effect che offrono una precisione a 360° che non si usura nel tempo. Di contro, i grilletti a membrana sono il vero tallone d’Achille, non permettendo di godere di tutte le meccaniche di precisione su cui si basano i moderni giochi.

Ciò che distingue l’X5 Lite è il suo design curato nei minimi dettagli. La scocca regolabile si adatta a smartphone e tablet da 105 mm a 213 mm, mentre la porta USB-C mobile garantisce una connessione sicura e a bassa latenza.

L’ergonomia è data poi da una texture dell’impugnatura incisa al laser che offre un controllo sicuro anche durante le sessioni di gioco più intense.

Sono disponibili due colori: nero e un verde chiaro chiamato wasabi. Il verde è molto tenue e sbiadisce facilmente in fotografia, motivo per cui alcune delle immagini in questa recensione sono più vicine al bianco che al verde.

A differenza degli altri controller mobile per iPhone e smartphone Android che abbiamo recensito negli ultimi anni, non sono presenti cover o joystick personalizzabili. Questo, insieme alla semplice struttura in plastica, ha probabilmente contribuito a mantenere il prezzo così basso.

Configurare l’X5 Lite non potrebbe essere più semplice. Basta collegare il connettore USB alla porta di ricarica del telefono ed estendere il controller per adattarlo al dispositivo.

Con una lunghezza di 213 mm completamente esteso, si adatta praticamente a qualsiasi telefono Android sul mercato. A seconda del dispositivo specifico, potrebbe essere necessario scaricare l’app gratuita GameSir per completare la connessione o abilitare la modalità USB OTG nelle impostazioni.

Il design semplice garantisce di poter giocare entro pochi minuti dall’apertura della confezione.