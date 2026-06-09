Negli ultimi anni il mercato dei mini PC e delle single-board computer si è riempito di dispositivi pensati per l’intrattenimento, la domotica o i progetti fai-da-te. La nuova OrangePi R2S, invece, segue una strada diversa: nasce con un obiettivo ben preciso, quello di gestire reti e connessioni. Fin dal primo sguardo si capisce che non si tratta della classica scheda da utilizzare come piccolo desktop Linux.

Le quattro porte Ethernet integrate sono il dettaglio che cattura immediatamente l’attenzione e anticipano la sua vera vocazione: diventare un router compatto, personalizzabile e sorprendentemente potente grazie al supporto di OpenWrt (una build sviluppata dalla stessa OrangePi visto che ancora non è supportata ufficialmente).

Design compatto, anima da networking

A prima vista la R2S colpisce per le dimensioni estremamente ridotte: poco più grande di una carta di credito, riesce comunque a integrare quattro porte di rete RJ45, una caratteristica rara persino tra molte appliance professionali. La scheda utilizza il processore RISC-V Ky X1 a otto core, disponibile con 2, 4 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 8 GB di memoria eMMC integrata.

L’hardware non è stato pensato per sostituire un mini PC o un NAS, ma per svolgere in modo efficiente attività di routing, firewalling, VPN e gestione del traffico di rete. Questa specializzazione emerge chiaramente osservando la connettività disponibile.

Le quattro porte Ethernet sono il vero punto di forza di OrangePi R2S

La caratteristica più interessante della OrangePi R2S è senza dubbio la presenza di quattro interfacce Ethernet fisiche:

2 porte Gigabit Ethernet (1 Gbps)

2 porte Ethernet da 2.5 Gigabit (2.5 Gbps)

Questa configurazione offre una flessibilità notevole per chi desidera costruire un’infrastruttura di rete avanzata senza acquistare hardware dedicato molto più costoso.

Le due porte da 2.5 GbE consentono di sfruttare connessioni Internet multi-gigabit sempre più diffuse oppure di realizzare collegamenti ad alta velocità verso NAS e switch moderni. Le due porte Gigabit possono invece essere utilizzate per segmentare la rete domestica o aziendale, creare VLAN dedicate oppure separare reti IoT, videosorveglianza e dispositivi personali.

Per un homelab, la presenza di quattro porte fisiche rappresenta un enorme vantaggio rispetto a molte SBC concorrenti che dispongono di una sola interfaccia Ethernet.

Con OpenWrt, la OrangePi R2S è praticamente pronta all’uso

Il vero motivo per acquistare la R2S è la compatibilità con OpenWrt. OrangePi distribuisce infatti immagini OpenWrt dedicate e la documentazione descrive esplicitamente la scheda come una soluzione per gateway e router.

Ancora più interessante è la configurazione predefinita della build di OpenWRT preimpostata:

una porta Gigabit viene configurata come WAN (da collegare al modem per l’accesso a internet);

le altre tre porte vengono configurate come LAN;

Il server DHCP è già attivo;

la rete LAN utilizza il classico schema 192.168.2.0/24.

In pratica, una volta alimentata la scheda e collegati i cavi di rete, il comportamento è molto simile a quello di un router commerciale già pronto all’uso.

Questo approccio rende la R2S accessibile anche agli utenti che non hanno esperienza approfondita con Linux embedded.

Un mini-router dalle possibilità sorprendenti

Installando OpenWrt si apre un mondo di funzionalità avanzate normalmente riservate a dispositivi professionali.

Utilizzando OpenWRT, la OrangePi R2S può essere configurata come:

Router principale domestico;

firewall avanzato;

gateway multi-WAN;

VPN server WireGuard;

VPN client per instradare tutto il traffico;

DNS filtering con AdGuard Home;

load balancer;

access gateway per reti aziendali;

Per gli appassionati di networking, la possibilità di personalizzare completamente il sistema rappresenta un enorme vantaggio rispetto ai router consumer tradizionali, spesso limitati da firmware chiusi e aggiornamenti poco frequenti.

Prestazioni reali

Sulla carta la combinazione di CPU octa-core e porte 2.5 GbE promette molto bene. Tuttavia, essendo una piattaforma relativamente recente basata su architettura RISC-V, parte delle prestazioni dipendono dalla maturità dei driver e dell’ecosistema software. Alcuni utenti hanno segnalato che, in scenari particolarmente intensivi, le prestazioni di switching non raggiungono sempre la velocità teorica delle interfacce 2.5 GbE, evidenziando possibili limiti software e di ottimizzazione ancora in evoluzione.

Per utilizzi domestici, uffici di piccole dimensioni, VPN, firewall e routing tradizionale, tuttavia, l’hardware appare più che adeguato e offre un rapporto prezzo/prestazioni molto interessante.

Ecosistema e supporto software

Qui emerge l’unico vero punto interrogativo. OrangePi fornisce immagini ufficiali OpenWrt e Ubuntu, ma il mondo RISC-V è ancora meno maturo rispetto alle piattaforme ARM più diffuse. Alcuni utenti della community hanno evidenziato procedure di configurazione non sempre immediate e una documentazione ancora in crescita.

Non si tratta di un problema grave per gli utenti esperti, ma chi cerca la stessa semplicità di un router commerciale potrebbe dover dedicare qualche ora alla configurazione iniziale e agli aggiornamenti.

Verdetto finale

La OrangePi R2S è probabilmente una delle schede più interessanti del 2026 per chi ama il networking. Le quattro porte Ethernet — due Gigabit e due 2.5 Gigabit — la rendono una piattaforma ideale per costruire un router personalizzato, un firewall OpenWrt o un gateway multi-servizio a costi contenuti.

Non è una scheda universale come altre OrangePi o Raspberry Pi, ma non vuole esserlo. La sua missione è chiara: diventare il cuore della tua rete.

Se stai cercando un dispositivo compatto, silenzioso, a basso consumo e capace di offrire funzionalità normalmente presenti in apparati professionali, la OrangePi R2S rappresenta una soluzione estremamente interessante. Grazie al supporto ufficiale di OpenWrt e alla configurazione WAN/LAN già predisposta, può trasformarsi in un vero mini-router avanzato nel giro di pochi minuti, offrendo un livello di controllo e personalizzazione difficilmente raggiungibile con i router consumer tradizionali.