Il Bigme B7 Pro BW rappresenta una delle proposte più interessanti nel panorama degli e-reader Android di ultima generazione. Pur condividendo gran parte della propria piattaforma hardware con la variante dotata di schermo a colori, questo modello sceglie una strada diversa, puntando su un display E Ink Carta in bianco e nero che privilegia leggibilità, contrasto e definizione dell’immagine.

Una scelta che potrebbe sembrare conservativa in un mercato sempre più attratto dalle tecnologie a colori, ma che nella pratica offre vantaggi concreti per chi legge molto e desidera la migliore esperienza possibile su uno schermo e-paper.

Dal punto di vista estetico e costruttivo, il Bigme B7 Pro mantiene praticamente inalterate le caratteristiche della versione con display Kaleido 3. Il design è moderno e curato, con cornici sottili, una buona ergonomia e una struttura sufficientemente robusta per affrontare un utilizzo quotidiano intenso. Anche la dotazione hardware è sostanzialmente identica: processore reattivo, sistema operativo Android, supporto alle applicazioni del Play Store e una piattaforma versatile che consente di utilizzare software dedicati alla lettura, alla produttività e alla gestione dei documenti.

Questa forte somiglianza tra i due modelli rende particolarmente interessante il confronto diretto. Infatti, al netto della tecnologia del pannello, l’esperienza generale risulta molto simile. Gli utenti possono installare le stesse applicazioni, sincronizzare i medesimi servizi cloud, leggere ebook nei principali formati digitali e sfruttare le numerose funzionalità offerte dall’ecosistema Android. In entrambi i casi si tratta di dispositivi che vanno ben oltre il semplice concetto di lettore ebook, trasformandosi in veri strumenti multifunzione dedicati alla lettura e alla consultazione di documenti.

La differenza più significativa emerge naturalmente osservando il display. Il Bigme B7 Pro BW utilizza infatti un pannello E Ink Carta 1300 monocromatico da 300ppi, mentre la versione a colori si affida alla tecnologia E Ink Kaleido 3 da 150ppi. Sebbene quest’ultima abbia il vantaggio di poter visualizzare contenuti a colori, presenta inevitabilmente alcuni compromessi legati alla struttura del pannello.

La tecnologia Kaleido 3 utilizza infatti uno strato filtro colore sovrapposto al tradizionale display e-ink. Questo approccio permette di riprodurre migliaia di tonalità cromatiche, ma introduce anche una lieve perdita di nitidezza percepita e una riduzione del contrasto rispetto a un pannello Carta puro. È una caratteristica comune a tutti i dispositivi basati su Kaleido 3 e non un limite specifico del modello Bigme.

Proprio qui il Bigme B7 Pro mostra il proprio punto di forza principale. Il display E Ink Carta offre infatti una resa estremamente definita del testo, con caratteri più incisi, bordi più netti e una leggibilità che ricorda ancora più da vicino quella della carta stampata. L’assenza dello strato colore consente al pannello di sfruttare completamente la propria risoluzione nativa, restituendo immagini monocromatiche più pulite e dettagliate.

Durante la lettura di romanzi, saggi, articoli tecnici o documentazione professionale, questa differenza risulta immediatamente percepibile. I caratteri appaiono più contrastati e la pagina mantiene un aspetto più uniforme. Anche a dimensioni ridotte del font, il testo conserva una definizione elevata che facilita la lettura prolungata e riduce l’affaticamento visivo.

Per molti utenti il colore rappresenta certamente un valore aggiunto nella consultazione di fumetti, riviste, PDF illustrati o materiale didattico. Tuttavia, per chi utilizza prevalentemente l’e-reader per leggere libri o documenti testuali, il vantaggio del pannello Carta può risultare addirittura più importante. La maggiore nitidezza permette infatti di sfruttare al meglio ogni singolo pixel disponibile, offrendo una qualità visiva superiore quando il contenuto è principalmente composto da testo.

Anche il contrasto generale beneficia della tecnologia monocromatica. I neri risultano più profondi e il fondo della pagina appare generalmente più chiaro rispetto a quanto osservabile su molti schermi Kaleido 3. Questo contribuisce a creare un’esperienza di lettura più naturale e piacevole, soprattutto in ambienti ben illuminati dove la qualità del display emerge con maggiore evidenza.

Sul fronte delle prestazioni, il Bigme B7 Pro si comporta molto bene. La navigazione tra i menu è fluida, l’apertura dei libri avviene rapidamente e il sistema offre numerose modalità di refresh per adattarsi a diversi scenari di utilizzo. Chi legge abitualmente PDF o documenti complessi apprezzerà la possibilità di personalizzare il comportamento dello schermo, ottimizzando il compromesso tra qualità visiva e velocità di aggiornamento.

La presenza di Android rappresenta inoltre un importante elemento distintivo rispetto agli e-reader tradizionali. Applicazioni come Kindle, Kobo, Pocket, Everand, Google Drive o Microsoft OneDrive possono convivere sullo stesso dispositivo, trasformandolo in una piattaforma estremamente flessibile. Questa versatilità è condivisa anche dalla versione a colori, confermando come le due varianti siano in realtà molto vicine sotto il profilo funzionale.

L’autonomia rimane uno dei punti di forza dell’intera gamma. Grazie alla natura stessa della tecnologia e-ink, il consumo energetico è contenuto e consente di utilizzare il dispositivo per molti giorni senza particolari preoccupazioni. Naturalmente la durata effettiva dipende dall’intensità di utilizzo, dalla luminosità del sistema di illuminazione frontale e dalle applicazioni installate, ma nel complesso il comportamento è in linea con le aspettative per un prodotto di questa categoria.

In conclusione, il Bigme B7 Pro BW si rivela una scelta particolarmente interessante per chi considera la qualità della lettura come priorità assoluta. La forte parentela con il modello dotato di schermo Kaleido 3 garantisce praticamente le stesse funzionalità, la stessa flessibilità software e un’esperienza d’uso molto simile. Tuttavia, il display E Ink Carta in bianco e nero offre un vantaggio tangibile in termini di risoluzione percepita, nitidezza e contrasto. Se il colore non rappresenta un requisito essenziale, questo modello riesce a valorizzare al massimo le qualità tradizionali della tecnologia e-paper, regalando una lettura più definita, pulita e vicina alla sensazione della carta stampata. Per molti lettori appassionati, potrebbe essere proprio questa la caratteristica più importante.

Tra l’altro, anche il prezzo di vendita è lo stesso, per cui la scelta fra l’uno o l’altro ricade sulla preferenza personale.