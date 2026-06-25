SwitchBot ha annunciato una serie di offerte per il Prime Day 2026, valide dal 23 al 26 giugno 2026, con sconti fino al 50% su alcuni prodotti selezionati.

Tra le offerte principali spicca il SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, una serratura intelligente di nuova generazione che combina il riconoscimento facciale 3D con l’autenticazione tramite vene del palmo della mano. Grazie a 30.000 punti di mappatura infrarossa del volto, scansione avanzata del palmo, crittografia di livello bancario e un tasso di errore estremamente ridotto (0,0001%), consente l’accesso sicuro senza contatto in meno di un secondo. Il pacchetto include Lock Ultra, Keypad Vision Pro e Hub Mini compatibile con Matter, offrendo fino a 19 modalità di sblocco. Il prezzo promozionale è di 259,99 € per la versione Vision Pro Combo (-19%) e 229,99 € per la Vision Combo (-23%).

Un’altra novità è la SwitchBot AI Art Frame, una cornice digitale intelligente che utilizza la tecnologia E Ink Spectra 6 e strumenti di generazione artistica basati sull’IA. Gli utenti possono creare opere personalizzate partendo da descrizioni testuali o fotografie personali. Disponibile nei formati da 7,3″, 13,3″ e 31,5″, offre fino a due anni di autonomia e un design elegante con cornice in alluminio. I prezzi in promozione partono da 109,99 € per il modello da 7,3″ e 279,99 € per quello da 13,3″.

Per il comfort domestico, l’azienda propone il SwitchBot Standing Circulator Fan, un ventilatore intelligente controllabile tramite app, con funzioni di automazione e integrazione con l’ecosistema SwitchBot. Durante il Prime Day è disponibile a 84,99 € (-15%). Qui la nostra recensione.

Nel settore della robotica domestica, arriva SwitchBot KATA Friends, un robot dotato di IA progettato per offrire compagnia e interazione emotiva. L’obiettivo è creare un ambiente domestico più personale e coinvolgente rispetto alla semplice automazione. Il prezzo promozionale è di 509,99 € (-15%).

Infine, il SwitchBot Bot Rechargeable è un piccolo robot capace di premere fisicamente pulsanti e interruttori esistenti senza necessità di modifiche all’impianto. Può essere controllato tramite app, programmazioni automatiche o comandi vocali. Durante l’evento sarà venduto a 23,49 € (-31%).

Le offerte SwitchBot per il Prime Day 2026 sono disponibili dal 23 al 26 giugno 2026 sullo store Amazon e sul sito ufficiale SwitchBot.