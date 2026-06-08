Nel panorama dei single board computer, trovare un prodotto capace di coniugare potenza, versatilità e prezzo accessibile non è sempre semplice. Negli ultimi anni il settore si è evoluto rapidamente e oggi esistono numerose soluzioni in tutte le fasce di prezzo. Tra queste, la nuova OrangePi 4 Pro si sta facendo notare per una caratteristica ben precisa: offre specifiche tecniche di alto livello a un costo estremamente competitivo.

Hardware solido e ben sperimentato

Fin dal primo sguardo si capisce che OrangePi ha voluto realizzare una scheda pensata per soddisfare sia gli appassionati sia gli utenti più esigenti. Le dimensioni compatte permettono di integrarla facilmente in qualsiasi progetto, mentre la disposizione dei componenti risulta ordinata e ben studiata. Tuttavia è sotto la scocca che la OrangePi 4 Pro mostra davvero i muscoli.

Il cuore della scheda è il processore Allwinner A733, una soluzione octa-core che combina due core ARM Cortex-A72 ad alte prestazioni e sei core Cortex-A53 ottimizzati per l’efficienza energetica. Non è l’ultimo grido in termini di SoC ma è una piattaforma che è stata sperimentata, testata e migliorata nel corso degli anni, fino ad arrivare ad una base veramente molto solida.

Questa configurazione consente di ottenere un buon equilibrio tra potenza e consumi, rendendo la scheda adatta sia ai carichi di lavoro più impegnativi sia alle attività che richiedono un funzionamento continuo.

Ad affiancare il processore troviamo fino a 4 GB di memoria RAM LPDDR4, una dotazione che permette di gestire senza particolari difficoltà multitasking, applicazioni server, sviluppo software e persino alcuni carichi legati all’intelligenza artificiale e all’elaborazione dati (grazie a una NPU da 3 TOPS).

Per quanto riguarda l’archiviazione, la soluzione principale rimane lo slot microSD ma è presente anche uno slot per memoria eMMC che rappresenta un vantaggio significativo rispetto a molte soluzioni concorrenti che si affidano esclusivamente alle schede microSD. L’eMMC garantisce infatti velocità superiori sia in lettura sia in scrittura, migliorando sensibilmente la reattività generale del sistema.

Dal punto di vista grafico, la GPU Imagination BXM-4-64 offre prestazioni più che adeguate per un utilizzo multimediale avanzato. La scheda supporta la riproduzione video in 4K e può essere utilizzata senza problemi come media center domestico (vedi Jellyfin e Kodi), postazione per digital signage o dispositivo dedicato allo streaming di contenuti ad alta definizione. Durante l’utilizzo quotidiano, la riproduzione di video ad alta risoluzione risulta fluida e stabile, confermando la bontà dell’hardware scelto da OrangePi.

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente è la ricca dotazione di connettività. La OrangePi 4 Pro mette a disposizione una porta Gigabit Ethernet, fondamentale per chi desidera realizzare NAS domestici o piccoli server. Non mancano inoltre porte USB 3.0 ad alta velocità, porte USB 2.0, uscita HDMI con supporto 4K, connettore per display e numerose interfacce dedicate ai maker e agli sviluppatori. Il classico header GPIO consente infatti di collegare sensori, moduli elettronici e periferiche esterne per progetti di automazione, robotica e Internet of Things.

La configurazione headless è la soluzione migliore per OrangePi 4 Pro

Durante le prove, la scheda si è dimostrata particolarmente brillante nell’utilizzo come mini server domestico. Grazie al processore A733 e alla connessione Gigabit Ethernet, è possibile gestire servizi come cloud personali, server web, sistemi di videosorveglianza o piattaforme per la domotica senza percepire rallentamenti significativi. Anche in presenza di più servizi attivi contemporaneamente, il sistema mantiene una buona reattività generale.

Un elemento che però contribuisce in maniera negativa al valore complessivo della OrangePi 4 Pro è il supporto software. La scheda è compatibile con diverse distribuzioni Linux e supporta anche Android, offrendo una notevole flessibilità operativa. Tuttavia, l’ecosistema software non raggiunge ancora il livello di maturità delle piattaforme più diffuse e alcune configurazioni potrebbero richiedere un po’ di pazienza in più. C’è da dire però che, rispetto alle generazioni precedenti, l’esperienza d’uso è migliorata sensibilmente e oggi la maggior parte dei progetti può essere realizzata senza particolari difficoltà.

Un rapporto qualità prezzo imbattibile nel 2026

Il vero motivo per cui questa scheda merita attenzione rimane però il rapporto qualità-prezzo. Osservando le caratteristiche tecniche offerte, è difficile trovare concorrenti (anche fra gli altri modelli offerti dall’azienda stessa) capaci di proporre una combinazione altrettanto equilibrata di processore potente, memoria veloce, archiviazione eMMC, supporto video 4K e ampia connettività a un prezzo così contenuto. Per molti utenti, soprattutto maker, studenti e sviluppatori indipendenti, questo rappresenta un vantaggio enorme.

La OrangePi 4 Pro riesce infatti a coprire una vasta gamma di scenari d’utilizzo. Può diventare un media center, un server domestico, una piattaforma per l’apprendimento della programmazione, un sistema di controllo per progetti elettronici o persino una workstation Linux estremamente compatta. Questa versatilità aumenta ulteriormente il valore dell’investimento e contribuisce a rendere la scheda una delle proposte più interessanti della sua categoria.

In conclusione, la OrangePi 4 Pro rappresenta una soluzione che convince sotto molti aspetti. Le specifiche tecniche sono solide, le prestazioni risultano adeguate a numerosi contesti applicativi e la dotazione hardware è sorprendentemente completa. Ma è soprattutto il prezzo intorno ai 70 euro a fare la differenza. In un mercato dove spesso le prestazioni elevate comportano costi sempre più alti, OrangePi dimostra che è ancora possibile offrire un prodotto potente e versatile senza chiedere cifre esagerate. Per chi cerca il massimo rendimento da ogni euro investito, questa scheda è senza dubbio una delle opzioni più interessanti attualmente disponibili.