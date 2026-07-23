La Ravemen FR1100 è una luce anteriore per bicicletta che riesce a distinguersi in un mercato estremamente competitivo grazie a un approccio progettuale diverso dal solito. Non si limita infatti a offrire un fascio luminoso potente e una buona autonomia, ma introduce una serie di soluzioni intelligenti che migliorano concretamente l’esperienza del ciclista. Tra queste, spiccano senza dubbio l’integrazione con i principali ciclocomputer presenti sul mercato e la possibilità di utilizzare la batteria interna come power bank per alimentare altri dispositivi durante le uscite più lunghe. Si tratta di caratteristiche che trasformano la FR1100 da semplice accessorio di sicurezza a vero e proprio elemento centrale del cockpit della bicicletta.

Qualità costruttiva superba

Dal punto di vista costruttivo, la prima impressione è decisamente positiva. Il corpo in alluminio trasmette immediatamente una sensazione di robustezza e qualità, mentre il design è moderno e pulito.

Le dimensioni sono compatte e il peso rimane ben bilanciato, tanto da non influire in maniera significativa sull’estetica o sulla guidabilità della bici. Anche la dissipazione del calore beneficia della struttura metallica, consentendo alla luce di mantenere prestazioni elevate senza raggiungere temperature eccessive.

Aggancio 2-in-1 per ciclocomputer

L’elemento che rende davvero unica la Ravemen FR1100 è però il suo sistema di montaggio. Nella parte superiore del corpo della luce è infatti presente un supporto integrato compatibile con numerosi ciclocomputer, tra cui quelli prodotti da Garmin, Wahoo e Bryton mediante gli adattatori dedicati (presenti in confezione).

Questa soluzione permette di installare contemporaneamente luce e computer utilizzando un unico attacco frontale. È un dettaglio che può sembrare secondario fino a quando non lo si prova su strada.

Chi utilizza regolarmente un supporto frontale conosce bene il problema dello spazio limitato sul manubrio. Tra luce, ciclocomputer, campanello, action camera e altri accessori, trovare una disposizione ordinata diventa spesso complicato. La FR1100 elimina alla radice questo inconveniente integrando le due funzioni in modo elegante e perfettamente studiato. Il ciclocomputer si posiziona sopra la luce, mantenendo la schermata perfettamente leggibile e lasciando completamente libera la parte superiore del manubrio.

L’integrazione non è soltanto una questione estetica. Posizionando il ciclocomputer sopra la lampada si ottiene anche una distribuzione più razionale dei pesi e si riduce il numero di supporti installati sulla bicicletta. Meno componenti significano anche meno possibilità di vibrazioni, allentamenti o rumori. Nelle uscite su asfalto sconnesso o sulle strade bianche questa differenza diventa ancora più importante.

La compatibilità con diversi ecosistemi rappresenta un ulteriore punto di forza. Ravemen ha evitato di vincolare il prodotto a un marchio specifico, scegliendo invece una filosofia aperta che permette a quasi tutti i ciclisti di sfruttare questa soluzione senza dover cambiare le proprie abitudini. Chi utilizza un Garmin Edge, un Wahoo ELEMNT oppure altri ciclocomputer compatibili può continuare a usare il proprio dispositivo esattamente come prima, beneficiando però di una configurazione decisamente più ordinata.

Fascio luminoso largo per coprire tutta la strada

Anche sotto il profilo dell’illuminazione la FR1100 convince. I suoi 1100 lumen sono più che sufficienti per affrontare uscite notturne su strade completamente prive di illuminazione pubblica, mentre il fascio luminoso è stato progettato per illuminare efficacemente la carreggiata con un’ampiezza incredibile. Questo migliora la visibilità della strada e contribuisce anche a ridurre l’abbagliamento nei confronti degli altri utenti (problema che altri modelli hanno risolto con un’ottica specializzata), un aspetto sempre più importante nella mobilità condivisa.

Le diverse modalità di funzionamento permettono di adattare facilmente la luminosità alle varie situazioni. Durante il giorno è possibile sfruttare la modalità lampeggiante per aumentare la propria visibilità nel traffico, mentre nelle ore serali si può scegliere un livello di intensità adeguato alla luce ambientale (FI notte basta anche la sola modalità Low) e all’autonomia desiderata. La gestione elettronica risulta efficace e intuitiva, con un pulsante facilmente raggiungibile anche indossando guanti invernali.

Ravemen FR1100 è anche un mini power bank

Una delle caratteristiche più interessanti, e probabilmente una delle meno comuni tra le luci anteriori per bicicletta, è la funzione power bank. La batteria integrata non serve esclusivamente ad alimentare i LED, ma può essere utilizzata anche per ricaricare dispositivi esterni attraverso la porta USB-C. Questa possibilità apre scenari molto interessanti soprattutto per chi pratica cicloturismo, randonnée o lunghe uscite endurance.

I moderni ciclocomputer GPS, soprattutto quando utilizzano mappe dettagliate, navigazione turn-by-turn e connessioni continue con smartphone e sensori, possono consumare una quantità significativa di energia. Nelle uscite che superano le otto o dieci ore il rischio di esaurire la batteria diventa concreto. Disporre di una luce che può temporaneamente trasformarsi in una batteria di emergenza rappresenta quindi una soluzione estremamente pratica.

Lo stesso discorso vale per lo smartphone. Sempre più ciclisti portano il telefono con sé non solo per le emergenze, ma anche per fotografie, pagamenti digitali, comunicazioni e applicazioni dedicate alla sicurezza. Sapere di poter recuperare una preziosa percentuale di autonomia direttamente dalla luce offre una tranquillità aggiuntiva che può fare la differenza durante un viaggio.

Naturalmente è necessario gestire con attenzione il compromesso tra illuminazione e capacità residua della batteria. Utilizzare frequentemente la funzione power bank significa sottrarre energia alla luce stessa, ma la possibilità di scegliere quando e come sfruttarla rappresenta un valore aggiunto importante. In molte situazioni può essere preferibile sacrificare una parte dell’autonomia luminosa per mantenere operativo il navigatore GPS o il telefono, dispositivi spesso essenziali per completare il percorso in sicurezza.

Autonomia

Come spesso accade, le autonomie pubblicizzate dalle aziende risultano essere un po’ troppo ottimiste rispetto d un utilizzo “nel mondo reale”. E anche con la Ravemen FR1100 è il caso.

Nei test non ho utilizzato costantemente una sola modalità luminosa ma ho preferito adattare le prove man mano che la luce solare aumentava. In particolare, partendo alle 4.30 del mattino con la modalità Low da 250 lumen e pian piano aumentandola passando all’uso della modalità High da 1100 lumen intorno alle 5.30 e fino ad arrivare alla modalità flash dopo l’alba, ho notato sempre che l’indicatore di carica integrato nel pulsante di accensione era di colore rosso fisso, segnalando una carica residua dal 40 al 5%. Mai sono riuscito (se non di proposito per constatare effettivamente che l’indicatore funzionasse) a scaricarla del tutto.

Ad ogni modo, per chi è solito pedalare tante ore durante la notte durante eventi o uscite di gruppo, mantenendo la modalità Low da 250 lumen si dovrebbe riuscire ad avere più di 7 ore di autonomia.

Velocità di ricarica nella norma

Anche la ricarica della FR1100 risulta pratica grazie alla porta USB-C, ormai diventata lo standard di riferimento per la maggior parte dei dispositivi elettronici. Questo significa poter utilizzare lo stesso cavo impiegato per smartphone, tablet o ciclocomputer, riducendo il numero di accessori da portare con sé durante i viaggi.

Il tempo per ricaricare Ravemen FR1100 da 0 a l 100% è di circa 2 ore e si può utilizzare un qualsiasi alimentatore per smartphone (l’azienda non ne fornisce nessuno in confezione).

Conclusioni

Nel complesso la Ravemen FR1100 dimostra come sia ancora possibile innovare in una categoria di prodotti apparentemente matura. Più che puntare esclusivamente sull’aumento della potenza luminosa, il produttore ha scelto di ripensare il ruolo stesso della luce anteriore, trasformandola in un componente multifunzione capace di semplificare il cockpit della bicicletta e di offrire un’importante riserva energetica per gli altri dispositivi elettronici.

È proprio questa combinazione di praticità, integrazione e versatilità a rappresentare il vero punto di forza della FR1100. L’eccellente compatibilità con i principali ciclocomputer rende il manubrio più ordinato e funzionale, mentre la funzione power bank aggiunge un livello di utilità che pochi concorrenti possono vantare. Per chi cerca una luce affidabile, potente e capace di svolgere molto più del semplice compito di illuminare la strada, la Ravemen FR1100 rappresenta una delle proposte più intelligenti e complete oggi disponibili sul mercato.

Il prezzo di acquisto è di 75 euro.