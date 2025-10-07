Se stai cercando una luce anteriore per la tua bici che sia compatta, potente e ben progettata, la Magicshine Hori 900 merita sicuramente la tua attenzione. È pensata per ciclisti che si muovono in città ogni giorno, ma anche per chi pedala su strada o fa gravel nei fine settimana. È uno di quei prodotti che, appena lo monti sul manubrio, capisci subito che è stato progettato con attenzione ai dettagli.

Pro Compatta

Flessibilità nel montaggio

Fascio di luce con cut-off che non abbaglia Contro Autonomia un po' limitata

La confezione di vendita è molto compatta e include anche diversi accessori interessanti. Oltre alla Hopri 900 infatti, Magicshine include un adattatore Garmin (già installato), un adattatore Wahoo e un adattatore GoPro che regalano diverse opzioni di montaggio. Inclusa anche una chiave esagonale da 3mm per montare e smontare i vari adattatori.

Arriviamo ora a ciò che conta di più in una luce: la potenza. La Hori 900 prende il nome proprio dalla sua capacità di emettere fino a 900 lumen, un livello più che sufficiente per garantire una visione chiara anche in assenza totale di illuminazione stradale. Ma ciò che fa la differenza non è solo la quantità di luce, bensì la qualità del fascio.

Magicshine ha utilizzato una lente asferica con cut-off, che crea un’illuminazione netta e controllata. Questo significa che illumina in modo efficace la strada davanti a te, ma senza abbagliare chi arriva dalla direzione opposta. È una caratteristica davvero utile, specialmente se ti trovi a pedalare in ambienti urbani o condivisi, dove il rispetto per gli altri utenti della strada è fondamentale.

A livello di autonomia, la Hori 900 si comporta bene ma non benissimo. Nella modalità a massima potenza dura circa un’ora e mezza, ma se scegli livelli intermedi o attivi solo le luci diurne (i cosiddetti DRL), puoi arrivare fino a 30 ore con una singola carica. La batteria è integrata, è da 2000 mAh, e si ricarica comodamente via USB-C in circa due ore e mezza. Questo ti permette di collegarla facilmente anche in ufficio o con un power bank, senza la necessità di batterie esterne.

Qui di seguito la tabella che mostra l’autonomia della Hori 900 nelle sue varie modalità di illuminazione.

Il design è un altro punto di forza. La luce è compatta, pesa solo 107 grammi ed è costruita con una combinazione di plastica rinforzata e alluminio, che la rende leggera ma resistente. Il corpo è impermeabile con certificazione IPX6, quindi non avrai problemi a usarla anche sotto una pioggia battente. È progettata per resistere a urti, polvere e condizioni difficili, rendendola adatta non solo all’ambiente urbano ma anche a escursioni più impegnative su gravel.

Una delle cose più interessanti della Hori 900 è il suo sistema di montaggio. Può essere installata sia sopra che sotto il manubrio grazie a un supporto doppio molto intelligente. In più, integra un attacco per dispositivi Garmin, Wahoo o GoPro, rendendo il setup del manubrio molto più ordinato. Se ti piace avere tutto a portata di mano ma senza ingombri inutili, è una soluzione davvero ben studiata.

Anche dal punto di vista dei controlli la Hori 900 è molto intuitiva. Ha un solo pulsante laterale retroilluminato, che permette di accendere e spegnere la luce, cambiare modalità e attivare il blocco per il trasporto. La funzione di blocco è comoda soprattutto quando metti la bici in auto e vuoi evitare che si accenda per sbaglio. Inoltre, la luce ha una memoria delle impostazioni: quando la riaccendi, si ricorda l’ultima modalità utilizzata, evitando fastidiosi reset.

Un altro dettaglio da non sottovalutare è la presenza delle luci DRL, visibili anche di giorno, che aumentano notevolmente la tua visibilità rispetto agli altri veicoli. La modalità “hyper-flash”, ad esempio, è pensata proprio per attirare l’attenzione anche alla luce del sole, migliorando la sicurezza nei tragitti urbani. È un’aggiunta molto utile, specialmente se pedali in mezzo al traffico.

Se sei un appassionato di tecnologia, la Hori 900 può anche essere sincronizzata con altri dispositivi Magicshine, come luci posteriori smart o un telecomando wireless opzionale. Questo sistema, chiamato LightSync, consente di controllare più luci insieme o di attivare modalità flash dedicate sia per il giorno che per la notte (non accessibili sfortunatamente col pulsante fisico sulla luce). E se vuoi personalizzare ulteriormente l’esperienza, puoi usare l’app ufficiale Magicshine per regolare le modalità e il comportamento della luce in base alle tue preferenze.

In sintesi, la Magicshine Hori 900 è una luce anteriore che combina compattezza, potenza, praticità e un’estetica ben curata. È perfetta per chi vuole pedalare in sicurezza senza rinunciare a un design pulito e funzionale. L’unica pecca è l’autonomia non proprio stellare che però è da capire vista la dimensione compatta che ha.

Vista l’importanza di avere un set di luci mentre si pedala, questa Magicshine Hori 900 è un alleato affidabile in ogni situazione. Non è solo una questione di visibilità: con una luce così, è come se la tua bici diventasse un po’ più “smart”.

E tra l’altro non costa poi nemmeno tanto. Magicshine propone la Hori 900 sul proprio shop ufficiale al prezzo di 59,95 euro (stesso prezzo su Aliexpress). Si tratta di un prezzo più che giusto (simile ad altre luci di altri marchi ma la Hori 900 ha caratteristiche più flessibili) che ti permette di avere una sicurezza maggiore sulla strada, soprattutto ora che l’estate è terminata e le giornate si accorciano (lo so bene io che sono solito pedalare al mattino presto).