La bicicletta rappresenta probabilmente il mezzo di trasporto che permette la maggior quantità di libertà. Che si tratti di un tragitto per andare a scuola o al lavoro oppure di un’uscita di 5 ore con gli amici, con la bici ci si può divertire e si possono esplorare luoghi in maniera non possibile con l’auto. Tuttavia, circolando su strade da condividere con i veicoli a motore, in qualunque circostanza ci si trova e anche rispettando tutte le regole della strada, la bicicletta sarà sempre la parte lesa in un incidente (immaginate un incidente cosa può provocare a un’auto di 2 tonnellate e a una bici da 10 kg). Per questa ragione rendersi visibili il più possibile con inserti catarifrangenti e luci anteriori e posteriori è fondamentale per chi pedala in bicicletta.

Utilizzare le luci anteriori e posteriori durante le uscite in bicicletta è un aspetto spesso sottovalutato, ma in realtà rappresenta una delle misure di sicurezza più importanti per chi pedala. La prima ragione fondamentale riguarda la visibilità: essere visti dagli altri utenti della strada può fare la differenza tra un’uscita sicura e un potenziale incidente. In condizioni di scarsa illuminazione, come all’alba, al tramonto, di notte, in gallerie o durante giornate con pioggia o nebbia, un ciclista senza luci diventa praticamente invisibile, soprattutto da lontano. Avere una luce anteriore bianca e una posteriore rossa permette agli automobilisti, ai motociclisti e ai pedoni di riconoscere tempestivamente la presenza del ciclista e comportarsi di conseguenza, magari rallentando, cambiando traiettoria o prestando maggiore attenzione al passaggio.

SEGUIMI SU INSTAGRAM

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Sicilian Cyclist (@thesiciliancyclist)

Le luci anteriori, oltre a segnalare la presenza del ciclista, servono anche a illuminare la strada davanti. Questo consente al ciclista stesso di individuare ostacoli come buche, detriti, sconnessioni del manto stradale o curve poco visibili. È una funzione vitale, specialmente quando si pedala in aree scarsamente illuminate o in strade extraurbane dove l’illuminazione pubblica è assente. Una buona luce frontale consente di vedere chiaramente il percorso da seguire, di anticipare eventuali pericoli e di prendere decisioni rapide, come sterzare, frenare o cambiare direzione. Senza un’adeguata illuminazione anteriore, anche se il ciclista fosse visibile agli altri, egli stesso non avrebbe gli strumenti per proteggersi dai pericoli della strada.

La luce posteriore ha una funzione altrettanto cruciale. Serve infatti a segnalare la presenza del ciclista a chi sopraggiunge da dietro. Quando si pedala lungo strade frequentate da automobili, autobus o altri veicoli, una luce rossa ben visibile è essenziale per evitare di essere tamponati o sorpassati troppo da vicino. La luce posteriore, se ben posizionata e con l’intensità giusta, rende il ciclista distinguibile anche da lontano, permettendo agli automobilisti di regolare la loro velocità e direzione. In molti casi, l’uso della modalità lampeggiante può aumentare ulteriormente la visibilità, soprattutto in città o in mezzo al traffico, attirando l’attenzione in modo più efficace rispetto a una luce fissa.

Esistono anche normative che regolamentano l’uso delle luci in bicicletta. In diversi paesi, tra cui l’Italia, è obbligatorio dotare la bicicletta di luci anteriori e posteriori quando si circola dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare multe, ma, cosa ancora più importante, può determinare delle responsabilità legali in caso di incidente. In alcuni casi, un ciclista coinvolto in un sinistro potrebbe vedersi attribuire una parte della colpa semplicemente per non aver rispettato l’obbligo di dotarsi di un’adeguata illuminazione.

Ma le luci non sono importanti solo di notte. Oggi molti modelli offrono anche una funzione chiamata “Daytime Running Light”, ossia una modalità specifica pensata per l’uso diurno. Anche durante il giorno, infatti, le condizioni meteorologiche possono ridurre la visibilità: pioggia, nebbia o cielo coperto sono tutti fattori che diminuiscono la capacità degli automobilisti di vedere un ciclista. Le luci diurne aiutano a farsi notare anche in questi casi, aumentando notevolmente la sicurezza.

Nel panorama dei produttori di luci per biciclette, i modelli immessi sul mercato sono molti e svariati. Fra le aziende ne più viene menzionata dai ciclisti con cui sono solito uscire è Magicshine. Si tratta di un’azienda cinese che si è affermata come uno dei marchi più apprezzati per qualità, innovazione e affidabilità. Magicshine propone una gamma molto ampia che va dalle luci urbane compatte fino a potenti fari per MTB o ciclismo notturno.

Indipendentemente dal marchio però, la cosa importante è che le luci anteriori e posteriori non dovrebbero mai mancare sulla bicicletta di chiunque pedali. Rappresentano un elemento di sicurezza irrinunciabile, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto per proteggere sé stessi e gli altri. Investire in luci di qualità è una scelta responsabile e lungimirante per ogni ciclista, sia urbano che sportivo.