Trasformare un franchise iconico non è mai un’operazione priva di rischi, soprattutto quando si tratta di una serie profondamente legata a un’identità stilistica e narrativa ben definita. Legacy of Kain: Ascendance affronta questa sfida con un cambio di prospettiva netto (dopo tra l’altro poco tempo dall’uscita di un remaster), abbandonando le atmosfere tridimensionali e le strutture più esplorative del passato per abbracciare una dimensione da platformer bidimensionale. Una scelta che, sulla carta, potrebbe sembrare riduttiva, ma che nella pratica si rivela sorprendentemente coerente con l’anima della saga, riuscendo a reinterpretarne i temi e il ritmo in modo intelligente e rispettoso.

La mia recensione si basa sulla versione PC (Steam) ma il titolo è anche disponibile su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Switch 2

Un rinnovamento deciso e azzeccato

Il passaggio al 2D platformer non rappresenta semplicemente un cambio tecnico, ma una vera e propria rielaborazione del linguaggio ludico della serie. Legacy of Kain: Ascendance costruisce la sua identità su movimenti precisi, level design stratificato e una forte enfasi sulla lettura degli spazi, elementi che sostituiscono l’esplorazione libera con una progressione più controllata ma non per questo meno coinvolgente. Il risultato è un equilibrio interessante tra immediatezza e profondità, capace di soddisfare sia chi cerca una sfida tecnica sia chi desidera immergersi nell’universo narrativo.

Uno degli aspetti più riusciti del gioco è il modo in cui lo stile bidimensionale viene sfruttato per rafforzare l’atmosfera gotica e decadente tipica della saga. Gli scenari, pur sviluppandosi su un piano laterale, trasmettono una forte sensazione di verticalità e stratificazione, grazie a un uso sapiente di sfondi multipli, luci e animazioni ambientali. Castelli in rovina, cattedrali imponenti e paesaggi corrotti prendono vita con una cura artistica che riesce a evocare la grandiosità delle iterazioni passate senza dover ricorrere alla tridimensionalità.

Gameplay frenetico ma non lineare

Anche il comparto dell’animazione gioca un ruolo fondamentale nel rendere credibile questa nuova incarnazione. I movimenti del protagonista sono fluidi e ricchi di dettagli, con transizioni naturali tra salto, attacco e interazione ambientale. Questo contribuisce non solo alla qualità visiva, ma anche alla precisione del gameplay, elemento cruciale in un platformer che fa della reattività uno dei suoi punti di forza. Ogni azione risponde in modo immediato, permettendo al giocatore di sviluppare un senso di controllo che diventa sempre più raffinato con il progredire dell’avventura.

Il level design merita una menzione particolare, perché rappresenta il vero cuore dell’esperienza. Legacy of Kain: Ascendance evita la linearità eccessiva proponendo percorsi alternativi, segreti nascosti e aree opzionali che premiano l’osservazione e la curiosità. Pur rimanendo ancorato a una struttura bidimensionale, il gioco riesce a suggerire una complessità spaziale notevole, con livelli che si sviluppano in verticale e in profondità apparente, creando un senso di scoperta continuo. Questa impostazione riesce a richiamare lo spirito esplorativo della saga originale, pur adattandolo a un formato più compatto.

Dal punto di vista narrativo, il titolo mantiene intatto il tono oscuro e filosofico che ha sempre contraddistinto la serie. I dialoghi, pur inseriti in un contesto più dinamico e frammentato, conservano una certa densità tematica, affrontando questioni legate al destino, al potere e alla corruzione. La scelta di distribuire la narrazione attraverso brevi sequenze e intermezzi si integra bene con il ritmo del platformer, evitando di spezzare eccessivamente l’azione ma offrendo comunque momenti di riflessione.

Un altro elemento interessante è il modo in cui le abilità del protagonista vengono integrate nel sistema di gioco. Piuttosto che limitarsi a potenziamenti lineari, Ascendance introduce meccaniche che influenzano direttamente l’interazione con l’ambiente, ampliando le possibilità di movimento e di approccio agli ostacoli. Questo contribuisce a mantenere alta la varietà, evitando che il gameplay diventi ripetitivo e incentivando il giocatore a sperimentare.

La colonna sonora accompagna efficacemente l’esperienza, con composizioni che alternano momenti di tensione a passaggi più malinconici. L’uso del suono è particolarmente riuscito nel sottolineare i cambiamenti di ritmo, adattandosi alle diverse fasi del gameplay senza risultare invasivo. Anche gli effetti sonori contribuiscono a rendere più tangibile il mondo di gioco, enfatizzando ogni azione e interazione.

Legacy of Kain: Ascendance: un nuovo inizio ancorato al passato

In definitiva, Legacy of Kain: Ascendance dimostra come sia possibile reinventare un franchise di grande successo senza tradirne l’essenza. Il passaggio al 2D platformer non viene percepito come una semplificazione, ma come una reinterpretazione consapevole, capace di valorizzare aspetti spesso secondari nelle iterazioni precedenti. Grazie a un design curato, a un comparto artistico ispirato e a una solida integrazione tra gameplay e narrazione, il gioco riesce a offrire un’esperienza fresca e allo stesso tempo familiare.

Questa operazione evidenzia anche una certa maturità da parte dello studio di sviluppo, che ha scelto di non inseguire necessariamente le tendenze più ovvie, ma di esplorare una direzione alternativa con coraggio e coerenza. Il risultato è un titolo che non solo rende omaggio al passato, ma apre nuove possibilità per il futuro della serie, dimostrando che anche le saghe più consolidate possono trovare nuova linfa attraverso il cambiamento.