L’evoluzione delle single board computer sta andando in una direzione sempre più sorprendente: dispositivi minuscoli che racchiudono una potenza impensabile fino a pochi anni fa. In questo contesto, la OrangePi Zero 3W si inserisce come uno degli esempi più ambiziosi, puntando a coniugare dimensioni estremamente compatte (le stesse dei vari Raspberry Pi Zero e del suo diretto predecessore, la OrangePi Zero 2W) con un hardware di livello decisamente superiore alla media della sua categoria.

La OrangePi Zero 3W colpisce fin da subito per il rapporto tra ingombro e prestazioni. Parliamo di una scheda che entra letteralmente nel palmo di una mano, ma che integra componenti in grado di sostenere carichi di lavoro che, fino a poco tempo fa, erano appannaggio di SBC ben più grandi. Il cuore del sistema è un SoC moderno e reattivo, capace di gestire con disinvoltura sia attività leggere sia scenari più complessi come piccoli server domestici, progetti IoT avanzati o applicazioni multimediali.

In particolare, al cuore della Zero 3W troviamo un SoC Allwinner A733 di ultima generazione pensato per dispositivi embedded evoluti, caratterizzato da un’architettura ARM multi-core che combina efficienza energetica e buone prestazioni in scenari multitasking leggeri. Il chip integra una CPU basata su core Cortex-A (2x Cortex-A76, 6x Cortex-A75), accompagnata da una GPU Imagination BXM-4-64 MC1 capace di gestire output video ad alta definizione e accelerazione grafica di base, rendendo la scheda adatta anche a piccoli progetti multimediali. Da sottolineare la presenza di una NPU da 3 TOPS che consente, col giusto software, di sfruttare sistemi LLM e di intelligenza artificiale per la computer vision (supporta i franework ONNX, TensorFlow, PyTorch e Caffe).

Non manca poi una memoria RAM LPDDR4 (4 GB in questo caso ma la scheda è disponibile anche nelle versioni da 1, 2, 8 e 12 GB) che contribuisce a mantenere reattivo il sistema nonostante le dimensioni contenute. Stranamente non è presente un connettore eMMC, il che costringe a usare una microSD come memoria principale per il sistema operativo. Alternativamente si possono usare degli SSD M.2 grazie alla presenza del connettore PCIe 3.0.

Infine, il sottosistema I/O integra connettività moderna come Wi-Fi 6 (tramite antenna esterna) e Bluetooth 5.4. Questo livello di integrazione è notevole se rapportato allo spazio fisico disponibile sulla scheda e testimonia un lavoro progettuale orientato alla massima ottimizzazione.

Le dimensioni estremamente compatte non impediscono quindi alla OrangePi Zero 3W di offrire una dotazione completa: pin GPIO standard, interfacce USB, doppia uscita video mini HDMI e connettività di rete sono disposte con intelligenza su una superficie ridottissima.

Uno degli aspetti più notevoli è la gestione termica, spesso punto critico in dispositivi così compatti. In questo caso, la presenza del dissipatore ufficiale con ventola integrata rappresenta un valore aggiunto concreto. Non si tratta solo di un accessorio estetico, ma di una soluzione realmente efficace nel mantenere le temperature sotto controllo anche sotto carico prolungato. Questo consente alla scheda di esprimere al meglio le proprie capacità senza incorrere in throttling aggressivo, cosa tutt’altro che scontata in questa fascia dimensionale.

Nonostante queste qualità hardware decisamente impressionanti, resta però un limite che continua a penalizzare i prodotti OrangePi (anche quelli passati): il supporto software.

I sistemi operativi sviluppati dall’azienda per la Zero 3W sono delle versioni generiche di Debian, Ubuntu e Android (al momento ferme a una versione 1.0) e, a giudicare dai prodotti precedenti lanciati sul mercato, dubitiamo che riceveranno degli aggiornamenti. Questo si traduce in una maggiore complessità per chi vuole sfruttare appieno le potenzialità della scheda, soprattutto in progetti più avanzati o in ambito produttivo. La speranza è che progetti di terze parti come DietPi prendano le redini e supportino questa nuova scheda (DietPi supporta diverse SBC di OrangePi ma al momento la Zero 3W non lo è).

In definitiva, la OrangePi Zero 3W rappresenta un piccolo concentrato di tecnologia capace di sorprendere per la quantità di hardware racchiuso in uno spazio così ridotto. Tuttavia, finché il software non raggiungerà lo stesso livello di maturità, il suo potenziale rischierà di rimanere solo parzialmente espresso.