SwitchBot, azienda che abbiamo riportato più e più volte su questo blog grazie alla sua interessante linea di prodotti, ha lanciato ufficialmente il suo nuovo Smart Video Doorbell. Progettato per rendere l'ingresso in casa più sicuro, accessibile e connesso, lo Smart Video Doorbell di SwitchBot è dotato di un videocitofono con telecamera, un monitor interno ultra-grande e una durata della batteria molto estesa. Con la sua perfetta integrazione con Matter e con l'ecosistema di prodotti SwitchBot, il dispositivo promuove tutto ciò che le famiglie possono aspettarsi da un moderno videocitofono.

Per quanto riguarda il videocitofono in se, è dotato di una fotocamera con risoluzione 2K, visione notturna a colori e ottica grandangolare a 165°, garantendo un monitoraggio nitido e affidabile, anche in ambienti esterni bui. Il dispositivo è inoltre dotato di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale, in grado di identificare movimenti, persone, animali domestici e veicoli, con avvisi in tempo reale sull’app.

Per quanto riguarda invece la parte interna alla casa, lo SwitchBot Smart Video Doorbell introduce un monitor ultra-large da 4,3 pollici (per la categoria), che lo rende facile da usare da bambini, anziani e da coloro che vivono da soli per comunicare con i visitatori senza bisogno di uno smartphone. Il sistema supporta l’interfono a tre voci tramite il monitor interno, l’App SwitchBot e anche dispositivi Echo Show. Nel frattempo, con un allarme integrato da 100 dB e una funzione di risposta rapida, siamo certi che chiunque in casa sentirà l’arrivo di una persona alla porta.

Questo videocitofono è stato studiato per essere installato in maniera semplice e senza bisogno di collegare i fili dell’alimentazione. È infatti alimentato da una batteria al litio ad alta capacità da 5000 mAh, garantendo un’autonomia da 6 a 19 mesi con una singola carica (a seconda delle abitudini di utilizzo), grazie all’EcoPower di SwitchBot tecnologia relè Wi-Fi a basso consumo energetico. Inoltre, una comoda porta Type-C rende ricaricare il videocitofono facile come caricare uno smartphone. C’è da dire che l’azienda ha previsto anche l’alimentazione continua attraverso un pannello solare, garantendo così zero ansia da batteria.

Un altro punto forte dello SwitchBot Smart Video Doorbell è l’ottima dotazione in termini di privacy e sicurezza. Il monitor include 4 GB di memoria integrata, espandibile fino a 512 GB tramite microSD, senza canoni di abbonamento mensili. Il dispositivo supporta anche il protocollo RTSP e l’integrazione di Home Assistant, consentendo lo streaming locale senza fare affidamento su server remoti di terze parti e garantendo una privacy assoluta.

159,99 euro. SwitchBot Smart Video Doorbell è disponibile sia su Amazon che sullo store ufficiale al prezzo neanche troppo elevato di