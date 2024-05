Sebbene lo standard Matter continui ad essere utilizzato sempre di più, non è al momento il miracolo di integrazione che era stato promesso durante il suo annuncio. Ogni mese vengono rilasciati nuovi dispositivi compatibili e i bug vengono risolti occasionalmente. Tuttavia, sembra che vi sia qualche difficoltà nell’allineare le visioni dei vari partner coinvolti. Il lato software è il luogo in cui Matter è supportato da una startup senza scopo di lucro, da un toolkit open source e da una comunità di utenti esperti dedicata. La neonata Open Home Foundation e il suo progetto, Home Assistant, mirano a diventare l’interfaccia generale e la piattaforma di controllo di Matter.

Home Assistant è una piattaforma open source che si occupa di configurare e gestire in armonia tutti i dispositivi della smart home. È come l’ecosistema di Amazon Alexa o Google Home ma col vantaggio di essere open source e non legato a una Big Tech.

Lo stesso Home Assistant è tutt’altro che nuovo: il fondatore Paulus Schoutsen ha dato vita all’idea nel 2013 dopo aver riprogrammato il suo Philips Hue Hub utilizzando un po’ di script Python. Da allora, si è trasformata nella piattaforma per la casa intelligente più completa e potente di cui il grande pubblico non ha mai sentito parlare.

In cosa Home Assistant è differente

Il consiglio e la piattaforma di HA sono sempre stati senza scopo di lucro. Non ci sono soldi dalla pubblicità e la comunità relativamente attiva contribuisce in modo significativo tramite feedback e donazioni.

Esatto, le persone stanno donando a una piattaforma di casa intelligente, perché non è gestita da dirigenti avidi di denaro che si preoccupano molto più dei loro profitti che dell’esperienza dell’utente.

Schoutsen lo ha chiarito quando ha spiegato: “Non siamo guidati dal denaro” e “non siamo in vendita“. Tenendo questo in mente, questi sono i cinque principali vantaggi offerti da Home Assistant rispetto alla concorrenza:

Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e Thread: Home Assistant li supporta tutti

Home Assistant supporta già vari dispositivi tramite Wi-Fi, ZigBee e Thread, i tre protocolli wireless più comuni nella tecnologia intelligente. Oltre a ciò, vi è piane compatibilità anche col protocollo Bluetooth.

La bellezza di Home Assistant è che non sei bloccato e puoi in gran parte mescolare e abbinare i protocolli pur continuando a integrarli ampiamente.

Nonostante lo status attuale di nicchia di HA, vanta già migliaia di integrazioni. Questi includono servizi popolari come iTunes e Foursquare e un’ampia selezione di famiglie di dispositivi tra cui August Lock e Reolink.In aggiunta troviamo la compatibilità con l’illuminazione smart di Philips Hue e Nanoleaf.

Troverai anche alcune integrazioni piuttosto approfondite con i prodotti Alexa e Google Nest, il che fa ben sperare per il futuro della piattaforma.

