Google ha trascorso tutto il suo keynote iniziale all’I/O discutendo i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, risparmiando a malapena i momenti per discutere del nuovo Pixel 8a e saltando del tutto il nuovo Android 15 Beta 2. Tuttavia, durante l’evento sono state svelate diverse interessanti implementazioni per Gemini, inclusa la capacità del chatbot di aiutare con qualcosa di più della semplice parafrasi di una poesia. Con Gemini Education, l’azienda offre una serie completamente nuova di utilità progettate per insegnanti e studenti degli istituti che utilizzano account Workspace.

Gemini sblocca già alcune interessanti funzionalità sui dispositivi Android, come chiedere a Google Foto di riassumere un ricordo per te o interrogare la ricerca con video. Ora, l’azienda sta espandendo Gemini e tutta la sua intelligenza artificiale generativa ai clienti di Workspace for Education attraverso un nuovo componente aggiuntivo chiamato Gemini Education. L’azienda offre due versioni a prezzi diversi con funzionalità leggermente diverse: Gemini Education a $16 al mese per studente e Gemini Education Premium a $24 al mese per studente.

L’ultima offerta dell’azienda inizia con l’inclusione fondamentale di un chatbot che esegue Gemini 1.0 Pro entro i confini della protezione dei dati di livello aziendale per gli utenti dai 18 anni in su. Il servizio è disponibile in oltre 40 lingue ed è disponibile gratuitamente per i clienti di Workspace for Education.

L’amministratore di Workspace avrà il controllo completo per limitare l’accesso al chatbot e monitorare le interazioni dell’utente con esso. Google promette inoltre che non addestrerà mai modelli di intelligenza artificiale sui dati condivisi con il chatbot, né li condividerà con altre istituzioni.

Tuttavia, Google va ben oltre il componente aggiuntivo Gemini Education, quindi gli istituti possono acquistare licenze per servizi come OpenStax e DataCommons. Una volta disponibili, queste estensioni consentiranno agli utenti di attingere alle risorse informative OpenStax della Rice University con un messaggio come “OpenStax discute il significato scientifico delle eclissi solari”. La risposta includerà anche citazioni e altri contenuti di libri di testo sottoposti a revisione paritaria. Allo stesso modo, gli utenti possono visualizzare visualizzazioni e infografiche comprensibili che riassumono pagine di dati taggando @Data-Commons.

Per gli insegnanti, l’intelligenza artificiale può ridurre lo sforzo di creare programmi di lezioni, newsletter, descrizioni dei lavori e proposte di sovvenzioni per il consiglio scolastico. Altre funzionalità convenzionali come il riepilogo via e-mail ricevono una spinta dall’intelligenza artificiale che estrae i punti chiave da una lunga e-mail e delinea le azioni necessarie.

In Fogli, gli insegnanti possono creare agende per le prossime sessioni o utilizzare Fogli per animare le presentazioni per la classe con Help Me Visualize. L’IT può anche raccogliere idee per lavori di ricerca e adattare i compiti agli interessi della tua classe.

Il piano Gemini Education di base di Google offre a tutte le persone che utilizzano gli account Workspace dell’istituto l’accesso al chatbot AI generativo gratuito e alle funzionalità Gemini nelle utilità di Workspace come Documenti, Fogli, Presentazioni e Gmail. Gli amministratori dello spazio di lavoro mantengono i controlli di accesso, ma c’è un grosso problema: un limite di utilizzo mensile.

Google è piuttosto vago sui prezzi e su cosa è incluso, ma afferma che il livello Premium più costoso addolcisce l’accordo con note basate sull’intelligenza artificiale e funzionalità di riepilogo in Google Meet insieme a una migliore prevenzione della perdita di dati e una serie di altre funzionalità che sono ancora in lavorazione.