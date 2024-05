TikTok è iniziato come punto di riferimento per clip veloci di 15 secondi, ma ha gradualmente aumentato i limiti di lunghezza dei video a causa della domanda degli utenti. Inizialmente estendendo la durata dei video a un minuto ma la piattaforma non si è fermata qui: in seguito ha consentito video fino a tre minuti, per poi espandersi a 5 e a 10 minuti. All’inizio di quest’anno, TikTok ha iniziato a sperimentare caricamenti di 30 minuti. Ora, la piattaforma sembra volersi spingersi ancora oltre. L’esperto di social media Matt Navarra afferma che TikTok ora consente ad alcuni utenti di testare il caricamento di video della durata massima di 60 minuti.

Attualmente, gli utenti TikTok possono caricare video della durata massima di 10 minuti o registrare video di 60 secondi direttamente nell’app. Tuttavia, se seguiamo ciò che Navarra ha condiviso in un post di Threads, questi limiti potrebbero presto aumentare. TechCrunch ha ricevuto conferma da TikTok che questo nuovo aggiornamento è in fase di test con un gruppo selezionato di utenti in determinati mercati. TikTok ha anche affermato che non ci sono ancora piani immediati per distribuire questa funzionalità a un pubblico più ampio.

Se TikTok implementerà ampiamente il nuovo limite di caricamento, segnerà un’evoluzione significativa rispetto al limite originale di 15 secondi per i video. Questo aggiornamento fa parte di ByteDance, la società madre di TikTok, che mira a diversificare il tipo di contenuto offerto man mano che la crescita degli utenti della piattaforma inizia a stabilizzarsi, almeno negli Stati Uniti. Lo scorso ottobre, Navarra ha scoperto anche un’altra funzionalità di test in cui TikTok consentiva ad alcuni utenti di estendere la durata massima del video a 15 minuti, mostrando una tendenza continua verso contenuti più lunghi.

TikTok si sta spingendo sempre più nello spazio di YouTube

I recenti aggiornamenti di TikTok lo stanno portando verso una rivalità più diretta con YouTube. Testando e potenzialmente espandendo i limiti di durata dei video, TikTok sta segnalando una spinta per attirare creatori generalmente noti per i loro contenuti di formato più lungo su YouTube.

Tradizionalmente, TikTok era il fulcro dei video brevi, mentre YouTube dominava lo spazio dei video lunghi, con molti creatori che sfruttavano entrambe le piattaforme per massimizzare la propria portata. Tuttavia, il panorama è cambiato negli ultimi anni. Man mano che TikTok inizia ad abbracciare video più lunghi e YouTube introduce formati più brevi come Shorts, le distinzioni tra le due piattaforme stanno diventando sempre più sfumate.

