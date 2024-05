Se sei come me, ti sei innamorato di Winamp negli anni 2000 e non hai mai trovato un lettore musicale con lo stesso aspetto e funzionalità. Ma il tempo passa e, sebbene Winamp sia ancora in circolazione oggi, le persone lo usano sempre meno. Ora, la società dietro Winamp ha annunciato che il progetto diventerà open source, quindi è tempo di tirare fuori quelle skin Limp Bizkit e prepararsi a riprodurre i tuoi brani migliori dall’inizio del millennio.

Come annunciato sul sito web ufficiale, tutto il codice sorgente del lettore multimediale sarà reso open source il 24 settembre 2024. Ciò significa che potrai scaricare il codice che esegue Winamp e modificarlo a tuo piacimento. L’obiettivo finale dell’azienda dietro Winamp è quello di stimolare le persone a sviluppare nuove interessanti funzionalità per questo lettore multimediale un tempo amato, sia in ambito desktop che mobile. Come afferma Alexandre Saboundjian, CEO di Winamp:

Questa è una decisione che delizierà milioni di utenti in tutto il mondo. La nostra attenzione sarà rivolta ai nuovi lettori mobili e ad altre piattaforme. Rilasceremo un nuovo lettore mobile all’inizio di luglio. Tuttavia, non vogliamo dimenticare le decine di milioni di utenti che utilizzano il software su Windows e trarranno vantaggio dall’esperienza e dalla creatività di migliaia di sviluppatori. Winamp rimarrà proprietario del software e deciderà le innovazioni apportate nella versione ufficiale.

Quindi, perché open source e perché ora? Considerato il modo in cui Winamp ha subito una “reimmaginazione” nel 2021, è possibile che non abbia avuto l’impatto che l’azienda sperava avesse. E ad essere onesti, è un mercato difficile: con i giganti dei media come Spotify che offrono librerie di musica con il proprio lettore, la necessità di un’app di terze parti è probabilmente diminuita nel tempo. Ora che il famoso media player sta diventando open source, chissà quali nuove funzionalità pazzesche gli verranno aggiunte?

via