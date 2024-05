Dall’I/O 2023, Gemini è diventato il nome di tutte le funzionalità AI di Google. Tra gli aggiornamenti dati all’I/O 2024, Google ha spiegato ufficialmente l’origine di quel nome.

Secondo il team di Google DeepMind, “Titan” è stato uno dei primi segnaposto per il progetto. C’è ovviamente il punto di vista della mitologia greca, ma Google stava pensando specificamente alla luna più grande di Saturno.

“Non ero un grande fan di quel nome“, afferma Jeff Dean, responsabile co-tecnico di Gemini. Ma gli ha dato un’idea – o forse un segno – per un nome radicato nello spazio. Ciò ha portato Google a “Gemini” – o “gemelli” in latino – e alla scintillante iconografia delle stelle utilizzata ovunque.

In astronomia, è il nome di una costellazione associata ai gemelli mitologici greci Castore e Polluce, da cui prendono il nome le sue due stelle più luminose. Naturalmente, quindi, il significato dietro il nome del nostro modello di intelligenza artificiale è duplice.

Il team pensava che la “doppia personalità, capace di adattarsi rapidamente, connettersi con una vasta gamma di persone e vedere le cose da molteplici prospettive” del segno zodiacale Gemelli fosse “adatta per ciò che stava accadendo a Google in quel momento” con la fusione del team “Brain” di DeepMind e Google Research.

“L’impegno di Gemini è nato perché volevamo avvicinare i nostri team che lavorano sulla modellazione del linguaggio“, afferma Jeff. “Ho sentito che l’aspetto gemello del nome ‘Gemini’ era perfetto. I gemelli qui sono le persone del vecchio team Brain e del vecchio team DeepMind, che hanno iniziato a lavorare insieme su questo ambizioso progetto di modello multimodale”.

Gemini è anche un riferimento al Progetto Gemini della NASA dal 1965 al 1968, che contribuì a testare la tecnologia prima dello sbarco sulla Luna dell’Apollo.

L’importanza del Progetto Gemini per il successo del programma Apollo ha avuto risonanza nel team. A un certo punto, Jeff ha proposto il nome “Gemini” in un commento in un documento su cui il team stava lavorando, e il nome è rimasto bloccato. “Il nome mi ha subito convinto, perché lo sforzo monumentale di formazione degli LLM era in sintonia con lo spirito del lancio di razzi“, afferma Oriol Vinyals, responsabile co-tecnico di Gemini.

Google ha anche esplorato modelli di denominazione “con nomi di stelle nell’universo, poiché ce ne sono parecchie di dimensioni diverse”. Oggi abbiamo Nano, Flash, Pro e Ultra, anche se finora 1.5 rimane a due dimensioni.

Da notare in questa intervista anche una breve riga sulla decisione di far diventare Gemini anche il nome rivolto agli utenti per le funzionalità AI di Google:

“Gemini è nato come programma di ricerca per creare i modelli più capaci al mondo“, afferma Oriol. “Assegnandogli anche il nome del prodotto, spero che i nostri utenti percepiscano il miglioramento continuo, la creatività e l’innovazione che i nostri team di ricerca offriranno loro direttamente.”