Android 15 Beta 2 è stato lanciato questa settimana, dandoci una buona idea di cosa aspettarci dalla versione stabile entro la fine dell’anno. Man ano che i test sulla beta aumentano, stiamo apprendendo che Android 15 porterà anche miglioramenti relativi alla batteria, in particolare durante lo standby. Ciò sarà possibile grazie ad alcuni nuovi aggiornamenti apportati alla modalità Doze di Android, introdotta per la prima volta con Android 6.0 Marshmallow.

L’esperto Android Mishaal Rahman ha parlato in un podcast con il vicepresidente dell’ingegneria per Android di Google, Dave Burke, e il presidente dell’ecosistema Android, Sameer Samat, durante la recente conferenza degli sviluppatori I/O. La chat ruotava attorno alla recente rivelazione di Google secondo cui Wear OS 5 consumerà il 20% in meno di energia della batteria rispetto a Wear OS 4 (durante il monitoraggio di una maratona all’aperto), con Samat che spiegava in dettaglio come l’azienda ha raggiunto questo traguardo.

In poche parole, Wear OS 5 diventerà più intelligente nell’esecuzione delle attività in background, con gli smartwatch che condurranno la maggior parte delle attività in background quando l’orologio è in carica anziché quando è al polso dell’utente. Facendo seguito al commento di Samat, Burke è intervenuto per parlare di “miglioramenti generali sul risparmio energetico” in arrivo su Android 15 questo autunno.

Secondo Burke, gli aggiornamenti interni di Android 15 faranno sì che i dispositivi entrino in modalità Doze il 50% più velocemente rispetto ad Android 14. Ciò si traduce in un’autonomia in standby significativamente migliore rispetto agli attuali smartphone Android, guadagnando potenzialmente una certa parità con gli iPhone di Apple, che godono di un eccellente standby grazie alle ottimizzazioni iOS.

Grazie a questi miglioramenti di Android 15, i dispositivi Android potrebbero aggiungere fino a tre ore al tempo di standby, in base ai test condotti da Google.

Questo aggiornamento del tempo di standby potrebbe rappresentare un punto di svolta per gli utenti Android, dato che sarà disponibile per tutti i dispositivi che verranno aggiornati ad Android 15. Come osserva Rahman, queste modifiche non arriveranno al sistema operativo Wear OS 5 di quest’anno, dal momento che è basato su Android 14. Tuttavia, Wear OS 5 dovrebbe essere dotato della funzionalità migliorata di gestione delle attività in background di cui abbiamo parlato sopra, quindi non ci sono tutte brutte notizie per la piattaforma smartwatch di Google.

