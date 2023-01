Cos’è TikTok e perché è così popolare?

TikTok è una piattaforma di social media basata sulla condivisione di brevi video clip. Potrebbe sembrare una semplice premessa, ma non lasciarti ingannare. TikTok è una delle piattaforme più influenti e popolari al mondo.

È difficile trascorrere del tempo su Internet senza imbattersi in un video di TikTok o in un contenuto multimediale correlato. La popolarità della piattaforma è innegabile. Molti aspiranti creators di contenuti acquistano telefoni con buone prestazioni della fotocamera, come Google Pixel 7 o iPhone 14 Pro, appositamente per la piattaforma. Ma come è diventata popolare questa app per la condivisione di video? E perché ci sono così tante polemiche al riguardo?

Come usare TikTok

È possibile accedere a TikTok su un browser Web, ma il modo più comune per utilizzarlo è scaricare l’app su uno smartphone. Puoi trovare l’app su App Store e Google Play Store.

Le origini di TikTok

Prima che TikTok diventasse quello che è adesso, si chiamava Musical.ly. Era un’app video in formato breve che si concentrava principalmente sui contenuti di sincronizzazione labiale e all’epoca ottenne una popolarità significativa. Quando è stato acquisito da ByteDance nel 2018, il nome è stato cambiato in TikTok e da allora è cresciuto esponenzialmente in termini di popolarità e numero di utenti.

La piattaforma continua inoltre a crescere in termini di caratteristiche e capacità. Ad esempio, i video originariamente potevano durare solo fino a 15 secondi. Da allora la piattaforma ha esteso questo limite per consentire fino a 10 minuti di video, rispetto all’estensione originale fino a 3 minuti.

La significativa crescita degli utenti la dice lunga sulla popolarità della piattaforma e sulla natura coinvolgente. Inoltre, la piattaforma non è più solo per la sincronizzazione labiale. I creatori sulla piattaforma stanno diventando estremamente creativi con i loro contenuti, mettendo insieme schizzi divertenti e video informativi.

L’intrattenimento e la danza continuano a essere i tipi di video più popolari su TikTok. Ma puoi anche trovare molti contenuti educativi che coprono argomenti che vanno dalla salute agli investimenti.

Perché è così popolare?

La popolarità della piattaforma di TikTok, fondamentalmente, è da attribuirsi al formato del breve contenuto video che viene riprodotto non appena un utente apre l’app. I video iniziano a essere riprodotti uno per uno e uno spettatore si perde in un mare di contenuti video divertenti e avvincenti.Non a caso anche Instagram e YouTube hanno introdotto (e monetizzato) questo formato dopo aver visto l’immenso successo di TikTok.

A causa di questa natura avvincente del tipo di contenuto, è molto facile per le persone continuare a guardare video casuali per ore, maturando sempre più una sorta di dipendenza da smartphone.

Inoltre, TikTok offre molte funzionalità che rendono la creazione di video estremamente semplice. L’app viene fornita con una serie di filtri, adesivi, effetti sonori e canzoni che gli utenti possono facilmente incorporare nei loro video. Le funzionalità Duet e Stitch consentono inoltre agli utenti di collaborare facilmente tra loro o di creare contenuti basati sui video di altri utenti.

Anche con le tendenze e le sfide virali, gli utenti possono facilmente toccare l’audio utilizzato nel video e creare i propri contenuti con esso. Ciò rende estremamente facile per gli utenti partecipare a sfide o seguire una nuova tendenza. Più facile è entrare in una tendenza, più popolare diventerà quella tendenza. Poiché queste tendenze trascendono ad altre piattaforme di social media, possono attirare nuovi utenti sulla piattaforma.

Secondo le ultime statistiche di TikTok, l’app è stata installata 3 miliardi di volte. Vanta anche 1 miliardo di utenti attivi su base mensile che utilizzano in media l’app 1 ora e mezza al giorno. Ciò è impressionante considerando che la piattaforma aveva solo circa 133 milioni di utenti attivi mensili quando è stata introdotta per la prima volta nel 2018.

I video più popolari di TikTok

TikTok è un hub per tendenze e sfide virali. Canzoni, balli e tendenze diventano rapidamente virali grazie alla piattaforma. Spesso avviate da un creatore o una celebrità influenti, queste tendenze prendono piede facilmente, soprattutto quando gli utenti condividono i contenuti su altre piattaforme di social media. Questo porta quindi nuovi utenti che sono invogliati a partecipare o seguire i creatori che preferiscono.

Le sfide di ballo sono particolarmente apprezzate sulla piattaforma. Queste spesso coinvolgono un creatore che escogita una coreografia basata su una determinata canzone e poi sfida i propri follower a partecipare. Man mano che sempre più persone seguono la tendenza, la sfida alla fine prende il sopravvento sull’intera piattaforma, con conseguente popolarità non solo della coreografia ma anche della canzone.

In effetti, brani come Laxed (Siren Beat), Say So, Tap In e Supalonely devono la loro popolarità a TikTok. Con la sola traccia Laxed, gli utenti hanno creato più di 37,7 milioni di video sulla piattaforma.

La cosa grandiosa della piattaforma è che i contenuti di tendenza variano da account a account. Alcuni FYP potrebbero essere inondati di adorabili contenuti per animali domestici, mentre altri potrebbero essere inondati di parodia satirica sull’attualità.

I video più popolari del momento su TikTok includono:

@Samdracott_Farrier (244,2 milioni di visualizzazioni) – Contenuto ASMR da un maniscalco registrato che rimuove un ferro di cavallo

@Sadiessepsijourney (244,1 milioni di visualizzazioni) – Sadie, una madre di due figli di 35 anni di Peterborough, ha documentato la sua guarigione e il suo adattamento alla vita con la sepsi

@kiki_n_rohs (195 milioni di visualizzazioni) – Spruzzare segnaletica per disabili sul marciapiede

@JeremyLynch (128,1 milioni di visualizzazioni) – Jeremy utilizza l’editing video e gli effetti dell’app per un video di transizione sott’acqua

@Elliotforbes (120 milioni di visualizzazioni) – Contenuti ASMR che catturano un’esperienza di toelettatura maschile soddisfacente

https://www.tiktok.com/@elliotforbes/video/7093224619309550853

@Fitwaffle (115 milioni di visualizzazioni) – Eloise aka Fitwaffle condivide una deliziosa ricetta della cheesecake Kinder

@Menwiththepot (96 milioni di visualizzazioni) – Il nostro duo preferito dell’Irlanda del Nord ci mostra come cucinare la bistecca perfetta

https://www.tiktok.com/@menwiththepot/video/7155169389308939526

@AdrianBliss (76,4 milioni di visualizzazioni) – Un video davvero esilarante dentro tutti i nostri stomaci quando arriva l’ora del dessert…

@Lav_sings (60,7 milioni di visualizzazioni) – La dottoressa, cantante e ballerina Lavannya mostra alla sua famiglia il suo canto maestoso

https://www.tiktok.com/@lav_sings/video/7124771457137151238

@Yungoatmilk (60,2 milioni di visualizzazioni) – Una “storia d’amore al latte” con Sophie, una barista e studentessa dell’Università di Edimburgo che chiede di uscire a un cliente nel modo più adorabile. Ora ha portato a una relazione e stanno insieme da 7 mesi.

Le controversie di TikTok

TikTok non è privo di critiche e polemiche. È stato vietato per periodi di tempo in diversi paesi. Molti critici sono preoccupati per la gestione dei dati degli utenti e per come interagisce con la politica internazionale. Altre critiche si concentrano su come lo stile del contenuto influenzi un pubblico giovane e impressionabile.

Ci sono anche preoccupazioni per le difficoltà che regolano la diffusione della disinformazione. Molte organizzazioni e governi, inclusi gli Stati Uniti e la UE, stanno considerando di bannare la piattaforma. Il primo ministro indiano Narenda Modi ha vietato TikTok nel giugno 2020 e una manciata di altri paesi lo ha fatto in modo permanente o temporaneo. Alla fine del 2022, TikTok è stato vietato sulla maggior parte dei dispositivi di proprietà federale negli Stati Uniti e molti stati hanno adottato divieti simili.

E mentre l’ex presidente Donald Trump non è riuscito a emanare un divieto di TikTok nel 2020, i legislatori potrebbero vietare alla società madre, ByteDance, di fare affari negli Stati Uniti.