Android vs iOS vs HarmonyOS: parola a Huawei

Da quando Huawei ha lanciato HarmonyOS, ci sono state molte discussioni da parte di fan, recensori e analisti. Molti lo hanno definito un fork di Android (fra cui noi) mentre altri sostengono che la sua interfaccia sia simile a quella di iOS. Huawei è finalmente scesa in campo per mettere le cose in chiaro a tutti.

La società cinese ha elencato la principale differenza tra il suo sistema operativo mobile HarmonyOS e quello di Android di Google e iOS di Apple. Un’immagine pubblicata su Weibo indica chiaramente la differenza tra questi tre sistemi operativi mobili. Il post sui social media chiarisce che l’immagine è stata scattata in uno dei negozi di esperienze di Huawei.

Huawei ha fatto questo per mostrare ai consumatori la differenza principale ed evitare confusione tra HarmonyOS, Android e iOS.

Android vs iOS vs HarmonyOS

iOS

Vantaggi

iOS di Apple è un sistema operativo closed-source realizzato per iPhone. Si concentra principalmente sull’elevato livello di sicurezza, soprattutto durante il download dall’App Store. Ha una bella interfaccia e funziona senza intoppi. Uno dei lati migliori di iOS è il suo ecosistema. iOS ha uno dei migliori ecosistemi se non il migliore.

Svantaggi

Non è possibile modificare le impostazioni di sistema per adattarle all’utente. Inoltre viene fornito con una compatibilità di sistema media.

Android

Vantaggi

Il sistema operativo Android è stato progettato sulla base del kernel Linux. Essendo il sistema operativo mobile più popolare al mondo, è installato su un’ampia gamma di dispositivi in ​​tutto il mondo. L’ecosistema Android è ricco, altamente personalizzabile e con una buona compatibilità.

Svantaggi

In quanto sistema operativo open source, presenta principalmente problemi di sicurezza generali (qualcosa su cui non siamo d’accordo). C’è anche un problema di qualità incontrollabile delle app software.

HarmonyOS

Vantaggi

HarmonyOS di Huawei è dotato di funzionalità modulari con un micro kernel che rende possibile adattamenti più fini. Ciò consente ai dispositivi con specifiche hardware basse di eseguire il sistema operativo. Allo stesso modo, dispositivi come auricolari TWS e smartwatch possono eseguire senza problemi HarmonyOS. La parte migliore è la possibilità di connettersi ad altri dispositivi HarmonyOS con un semplice tocco.

Svantaggi

È un sistema molto nuovo rispetto agli altri due. Questo fa sì che abbia pochi sviluppatori e utenti di sistema.

Questo spiega tutto ciò che Huawei ha elencato sul poster nel negozio al dettaglio. Alcune persone potrebbero essere d’accordo su questo, ma la maggior parte potrebbe anche non essere d’accordo poiché questo sembra essere solo un poster pubblicitario.

