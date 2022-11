Recensione Huawei nova 9 SE, bello da guardare e da usare

Con Qualcomm e Mediatek come unici fornitori di SoC, i produttori di smartphone devono trovare qualcos’altro per differenziarsi dalla concorrenza. Ed ecco che Huawei, con il suo nova 9 SE, ha trovato la formula giusta per offrire uno smartphone bello, funzionale e dalle ottime caratteristiche fotografiche.

Pro Estetica distintiva

Ottimizzazione software

Qualità fotografica Contro Autonomia

Mancanza del jack audio

Unboxing

Un po’ come tutti gli smartphone da qualche anno a questa parte, gli accessori presenti nella confezione di vendita sono ridotti all’osso. Con Huawei nova 9 SE troviamo, oltre al telefono stesso, uno strumento per rimuovere il carrellino della doppia nano SIM, una cover trasparente in silicone, la manualistica cartacea, il cavo dati USB-C e il caricabatterie da ben 66W.

Estetica ed ergonomia di Huawei nova 9 SE

Huawei nova 9 SE è uno smartphone pensato con in mente il design e l’essere alla moda. La sua estetica è un cavallo di battaglia che lo distingue dal resto della concorrenza.

La scocca posteriore ha una finitura particolare che gli permette di riflettere la luce ambientale in un raggio sempre in movimento in base alla posizione della fonte luminosa. Quello che si ottiene è un gioco di luci davvero piacevole. Seppur si tratti di un qualcosa di soggettivo, crediamo che questo smartphone piacerà a molti.

Grande attenzione la richiama anche l’isola fotografica con due grandi sensori circolari divisi da due sensori più piccoli e un flash LED. In generale, l’aspetto di Huawei nova 9 SE ci è piaciuto molto.

Anche per quanto riguarda l’ergonomia Huawei è riuscita a far un buon lavoro, con lo smartphone che si tiene facilmente in mano senza problemi. Forse l’unico appunto è la poco distinguibilità del sensore di impronte dai tasti del volume, cosa che però può essere risolto usando la cover in silicone presente in confezione che crea un leggero solco rendendo facile il posizionamento del dito.

Display vibrante

Lo schermo di questo smartphone è un po’ un mix di cose buone e cose meno buone.

Se da un lato troviamo una dimensione decisamente generosa e pensata prevalentemente per la fruizione di contenuti multimediali e social network e un discreto refresh rate a 90Hz, dall’altro abbiamo una luminosità non troppo elevata che rende difficile la visione in situazioni di luce solare diretta.

Nonostante si tratti di un pannello IPS e non AMOLED, abbiamo riscontrato un’ottima qualità di visione e colori eccessivamente accesi con le impostazioni di default. Fortunatamente Huawei permette di aggiustarne la tonalità dalle impostazioni.

Prestazioni di Huawei nova 9 SE

Nonostante il ban, Huawei è riuscita a trovare un accordo con Qualcomm per la fornitura di SoC Snapdragon con la rete mobile 5G disabilitata. Ciò significa che lo Snapdragon 680 presente in Huawei nova 9 SE offre solamente connettività 4G.

Considerando che questo stesso SoC lo troviamo in moltissimi altri smartphone di fascia bassa del 2022, gli sviluppatori di applicazioni e giochi hanno avuto un incentivo in più ad ottimizzare i loro progetti e i risultati si vedono tutti.

Se a ciò aggiungiamo l’ottimizzazione con la EMUI 12, ecco che ci troviamo di fronte a un dispositivo di fascia bassa solo sulla carta.

Nell’utilizzo di tutti i giorni non abbiamo riscontrato alcun rallentamento o problema. Le app e i giochi si aprono abbastanza velocemente e funzionano alla grande.

Per quanto riguarda il gaming, qualsiasi gioco provato ha funzionato alla grande, anche se con i titoli 3D più esosi in termini di risorse (Fornite e Call of Duty per citarne due) abbiamo preferito impostarlo con qualità dei dettagli ridotta per preferirne la stabilità e la fluidità.

Scheda tecnica di Huawei nova 9 SE

Display da 6,78 pollici FHD + (2388 x 1080 pixel) TFT LCD (IPS), fino a 90 Hz, touch sampling a 270 Hz

CPU Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610 GPU

8 GB RAM e 128 GB /256 GB di memoria interna

EMUI 12

Dual SIM

Fotocamere posteriori: principale da 108 MP 1/1.56″, apertura f/1.9 ultrawide da 8 MP, apertura f/2.2 Sensore di profondità da 2 MP, apertura f/2.4 Sensore macro da 2 MP, apertura f/2.4

Fotocamera anteriore: Sensore da 16 MP, apertura f/2.2

Dimensioni: 164,64 x 75,55 x 7,94 mm; Peso: 191 g

Dual VoLTE, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, Wifi 802.11a/b/g/n/ac , Bluetooth 5.0, USB 2.0

Batteria da 4000 mAh con ricarica rapida fino a 66W

L’unico aspetto che svela la poca potenza grezza del processore sono i benchmark che, pur non avendo mai preso in considerazione durante le nostre recensioni, ce li chiedete sempre.

Software

A bordo dello smartphone è presente Android 11 insieme alla EMUI 12. Sorpresi di non trovare HarmonyOS 2, ci siamo ricordati che il sistema operativo di Huawei, al momento, non è altro che una ROM basata su Android. Ciò significa che l’esperienza utente della EMUI 12 è la stessa indifferentemente che sia installata su HarmonyOS o su Android.

A questo proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione approfondita di Huawei MatePad 10.4 per un’analisi dettagliata del software.

Fotocamere

Huawei nova 9 SE ha a disposizione ben 4 fotocamere posteriormente e una fotocamera anteriore incastonata in un foro centrale nel display.

Come al solito, 2 delle fotocamere sono assolutamente inutilizzabili e servono solamente a fare numero. Di contro, abbiamo trovato una scelta ottima l’inserimento di un sensore da 108 MP con ottica grandangolare abbinato a un sensore da 8 MP con ottica ultra grandangolare.

Chiaramente la star dello show qui è la fotocamera da 108 MP che riesce a restituire delle foto davvero pazzesche. È impressionante quanto si sia alzato il livello fotografico nella fascia media e bassa nel corso degli ultimi anni.



Ultra grandangolare Ultra grandangolare Ultra grandangolare

Ultra grandangolare





Purtroppo la registrazione video dello smartphone non va oltre i 1080p, cosa che troviamo abbastanza una delusione nel 2022. Non essendoci nemmeno la stabilizzazione ottica, le riprese risultano mosse, traballanti e, in generale, non di buona qualità.

C’è da dire che la limitazione sulla registrazione video non è dovuta a Huawei ma al SoC Snapdragon 680 e al suo ISP che non riesce a registrare oltre tale risoluzione.

Autonomia

L’unico aspetto veramente negativo dello smartphone è l’autonomia. Con una batteria da 4000 mhA e un display così grande, la durata ci ha lasciati perplessi. Era da tempo che non avevamo fra le mani uno smartphone che, se usato in maniera intensiva durante il giorno, fatica ad arrivare fino alla sera.

L’autonomia è ben al di sotto della concorrenza che, nella stessa fascia di prezzo, offre smartphone con batterie da 5000 mhA e durata ben superiore.

A compensare questa mancanza di pensa il sistema di ricarica rapida da 66W (con caricabatterie presente in confezione). Esso permette di ricaricare la batteria del 75% in appena 20 minuti (partendo da quasi 0%), per cui anche nelle lunghe giornate bastano solo pochi minuti di ricarica per assicurare di arrivare a serata inoltrata.

Conclusioni

Huawei nova 9 SE potrebbe non essere lo smartphone con le migliori prestazioni grezze o con la migliore autonomia in questa fascia di prezzo ma, grazie al sistema fotografico di alto livello, all’estetica decisamente distintiva, all’ottimizzazione software della EMUI 12 e al sistema di ricarica rapida, compensa alla grande le sue ombre.

Ne consigliamo l’acquisto? Se siete delle persone che tengono al design e alla fotografia, decisamente si. Di contro, se siete delle persone che privilegiano la produttività, l’autonomia non troppo elevata e la mancanza della rete 5G sono degli aspetti troppo limitanti.

Ad ogni modo, potete acquistare Huawei nova 9 SE nei principali negozi di elettronica oppure direttamente online dallo store ufficiale Huawei.

