HarmonyOS 2.0 installato su oltre 100 milioni di dispositivi

La scommessa che Huawei è stata costretta a fare con HarmonyOS da quando non ha potuto accedere ai Google Mobile Services si sta rivelando un successone. Dopo una settimana dal rilascio HarmonyOS è stato installato su 10 milioni di dispositivi, dieci giorni fa ha raggiunto 90 milioni di utenti mentre ora l’azienda ha annunciato di aver raggiunto un altro traguardo: 100 milioni di dispositivi sono stati aggiornati al sistema operativo.

We are beyond proud and excited to share that over 100 million users have upgraded to #HarmonyOS 2. Thank you to everyone who has continued to support us. We will continue to deliver an innovative, first-class experience for all.#LiveSmartWithHuawei pic.twitter.com/y8Tb8rwDIw

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 13, 2021