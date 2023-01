Google rilascia i manuali di riparazione per i Pixel 7

Il movimento per il diritto alla riparazione è andato forte negli Stati Uniti e in Europa soprattutto, spingendo le aziende a fare la cosa giusta e dando alle persone l’accesso a parti ufficiali e opzioni di autoriparazione. Ora, Google ha rilasciato i suoi manuali di riparazione ufficiali per Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma se vuoi accedervi, c’è solo un piccolo problema.

I manuali di riparazione dei Pixel 7 sono stati scoperti da 9to5Google, ma attualmente sono disponibili solo sulla pagina di supporto di Google per quelli in Francia. Navigando nel sito Web dall’esterno della regione verrà visualizzato un messaggio di errore che indica che la pagina non è disponibile.

Apparentemente, questo non era il caso a luglio, quando è stato rilasciato un manuale di riparazione per Pixel 6a. Ovviamente, se vuoi essere persistente e hai assolutamente bisogno di accedere ai manuali, puoi sempre utilizzare una VPN per accedere al sito web.

Il manuale offre molte immagini dettagliate, che mostrano ogni parte trovata sui telefoni. Inoltre, come prevedibile, il manuale è molto dettagliato per mostrare come riparare Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Naturalmente, abbiamo già visto questo tipo di guide, dato che iFixit offre da tempo bellissime guide di riparazione per dispositivi popolari da diversi anni (compresi i Pixel 7), ma è interessante vederne una pubblicata da Google. Se vuoi esaminare la guida alla riparazione di Google, puoi andare a questo link se sei in Francia. Se sei fuori regione prova a utilizzare una VPN.

Altrimenti, puoi visitare il sito Web di iFixit, dove offre numerose guide alla riparazione facilmente accessibili. Inoltre, il sito Web ha anche una vasta comunità di armeggiatori insieme a una vasta gamma di parti e strumenti per completare ogni tipo di riparazione.

