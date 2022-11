Mozilla lancia un nuovo abbonamento che combina Firefox Relay + VPN

Mozilla non può realizzare molte entrate con il suo fantastico browser gratuito e open source Firefox al di fuori della sua partnership con Google, quindi l’azienda sta cercando altri modi per assicurarsi entrate finanziarie. Un modo per farlo sono i servizi di abbonamento dell’azienda, come il servizio di alias Firefox Relay o Mozilla VPN. Per combinare questi due prodotti in un unico pacchetto, Mozilla ha annunciato un nuovo abbonamento annuale che consente di accedere sia a Firefox Relay che a Mozilla VPN.

L’abbonamento combinato di Mozilla costa $ 6,99 al mese su base annuale, il che significa che dovrai sborsare $83,88 in una volta. Il servizio include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni per coloro che si abbonano a entrambi i servizi per la prima volta.

Firefox Relay è gratuito in una forma base che offre solo alias e-mail limitati, e-mail di piccole dimensioni e nessuna protezione del numero di telefono (a questo preferiamo Simple Login). Il servizio premium ti offre maschere e-mail illimitate, blocco delle e-mail promozionali e risposte ai messaggi inoltrati. Il doppio abbonamento ti dà anche accesso alle maschere del numero di telefono, che di solito hanno un costo aggiuntivo rispetto alla sola e-mail. Di per sé, il servizio completo di inoltro costa $ 3,99 al mese se pagato annualmente ($ 47,88 in totale).

Mozilla utilizza i server VPN di Mullvad per offrire il suo servizio VPN, che costa $ 4,99 al mese se pagato annualmente ($ 59,99 in totale). Ti consente di connettere fino a cinque dispositivi contemporaneamente con più di 500 server in oltre 30 paesi, non registra la tua attività di rete e offre la crittografia a livello di dispositivo. Rispetto al pagamento di circa $ 4 e $ 5 per entrambi i servizi individualmente, il nuovo abbonamento alla privacy ti consente di risparmiare un po’.

Mozilla offre alcuni altri servizi che non fanno parte di questo abbonamento. In particolare, c’è il servizio read-it-later Pocket, che ti consente di salvare articoli per riferimento futuro, che offre anche un abbonamento premium. Poiché Pocket non è un servizio incentrato sulla privacy, ha senso non includerlo per ora. Questo potrebbe cambiare a lungo termine, però.

In un certo senso, Mozilla sta rispecchiando i pacchetti che abbiamo visto in precedenza da altre società tecnologiche e potrebbe aiutare a convincere le persone altrimenti riluttanti a ottenere uno dei servizi. Apple fa qualcosa di simile con Apple One, che combina molti dei suoi servizi disparati sotto un unico banner. Google offre anche Google One, sebbene offra diversi livelli con diversi livelli di vantaggi.

