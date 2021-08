Google One: servizio VPN disponibile ufficialmente anche in Italia

Nel piano più costoso del servizio Google One viene offerto, oltre a 2TB di spazio di archiviazione cloud e al 10% di sconto sugli acquisti tramite il Google Store, anche l’accesso alla Google VPN. Questa funzione è stata riservata fino a ora solo per gli utenti statunitensi ma ora Google ha deciso di espanderla a diversi altri mercati, inclusa l’Italia.

Si tratta di un’ottima notizia per coloro sono abbonati a Google One e vogliono avere accesso alla VPN su scala mondiale dell’azienda nello stesso abbonamento. Purtroppo la Google VPN rimane ancora un servizio dedicato ai soli smartphone Android, vista l’assenza di un client di accesso tramite Windows, macOS, Linux o anche iOS.

VPN sono servizi che devono avere una forte sicurezza

Per chi non lo sapesse, una VPN permette al traffico di rete di essere fatto rimbalzare fra diversi server dell’azienda che fornisce il servizio, così che le app e i siti web che si utilizzano non abbiano accesso alle nostre informazioni quali indirizzo IP, posizione geografica, MAC Address ecc. Si tratta di una soluzione utilizzata anche per accedere a contenuti multimediali bloccati geograficamente (soprattutto per la visione di sport in diretta, in cui ogni provider ha i diritti di trasmissione solamente in determinate regioni).

C’è da dire che un servizio di VPN è estremamente delicato in quanto gestisce essenzialmente qualsiasi bit transiti dal nostro dispositivo al server di destinazione: ciò significa che è bene scegliere servizi che hanno un’ottima reputazione in termini di sicurezza informatica (in questo caso Google One è in cima alle classifiche), privacy e politiche di no-log. A questo proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata anche ai servizi VPN offerti da NordVPN e Proton.

Download Google One con supporto VPN

Ad ogni modo, nel caso voleste abbonarvi a Google One, qui di seguito vi lasciamo il nostro app box che vi permetterà di essere rimandati direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.