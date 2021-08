Samsung Exynos W920 ufficiale: è il SiP dei nuovi Galaxy Watch 4

A qualche ora dalla presentazione ufficiale dei Galaxy Wach 4, Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo Samsung Exynos W920. Si tratta di un SiP (System-in-Package) di nuova generazione che farà fare un salto generazionale e prestazione molto evidente agli smartwatch.

Il mercato degli smartwatch con a bordo Android Wear prima e Wear OS dopo è rimasto stagnante per una serie di problematiche legate all’hardware (Qualcomm è stato l’unico chipmaker e non si è nemmeno tanto interessato allo sviluppo costante di nuovi SoC) e al software (Google non ha saputo far avanzare la piattaforma alla pari delle controparti Auto e TV). Allo scorso Google I/O tuttavia è stata annunciata una rivoluzione: non solo il nuovo Wear OS 3 ma anche la collaborazione ufficiale di Google con Samsung per la realizzazione dei nuovi Galaxy Watch 4 che saranno presentati da qui a qualche ora.

Il Samsung Exynos W920 promette prestazioni della CPU migliori del 20% e prestazioni della GPU 10 volte superiori rispetto al suo predecessore. Questo grazie a un processore dual core Arm Cortex-A55 ad alte prestazioni e una GPU ARM Mali G68 in grado di supportare fino a un display qHD (969×540). E tutto questo arriva nel più piccolo chipset wearable disponibile, con RAM LPDDR4 e storage eMMC integrate nello stesso chip.

+20% CPU perf, 10x GPU compared to SAMSUNG'S last chip.

This thing is going to be a beast. I want to see benchmarks versus the 28nm Wear 3100, which would represent most people's past experience with a Wear OS device. This is going to be a six-year leap in performance.

— Ron Amadeo (@RonAmadeo) August 10, 2021