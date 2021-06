YouTube su Android TV: +100% di installazioni in 12 mesi

Google sembra aver trovato nella combinazione YouTube e Android TV un modo per catturare al massimo l’attenzione delle persone all’interno delle loro case. Stando a quanto riportato dal Play Store, le installazioni di YouTube su Android TV sono raddoppiate negli ultimi 12 mesi, passando dalle 50 milioni alle 100 milioni.

Come indicato lo scorso maggio, l’app ha effettivamente raddoppiato il suo slancio nel tempo, portandoci a ipotizzare che ci vorrebbero solo 12 mesi per raggiungere i 100 milioni di utenti se avesse mantenuto il suo ritmo. Inutile dire che la missione è stata compiuta. Sarà interessante vedere dove andrà Android TV da qui, anche se è facile indovinare cosa sta spingendo la sua attuale crescita.

Il problema più grande della piattaforma fino ad oggi è stata la mancanza di importanti aziende che sviluppassero hardware a basso costo con a bordo tale sistema operativo. È integrato in una serie di televisori di aziende come Sony e Hisense (non in Italia), così come sulle Shield TV di Nvidia, che continuano ad attirare l’attenzione di una nicchia del web nonostante il suo prezzo relativamente alto (di recente fra l’altro è stata rilasciata l’app per Apple TV).

Per fortuna, lo scorso autunno Google ha finalmente assunto il compito di realizzare hardware da se a basso costo, con il rilascio della Chromecast con Google TV. La combinazione di un dongle hardware a cbasso costo e di un sistema operativo “in stile Pixel”, con alcune chicche esclusive (che speriamo possano arrivare in futuro anche su Android TV) ha aiutato l’azienda non solo nelle vendite ma anche nella diffusione del proprio servizio di streaming video. Sebbene “Google TV” possa sembrare un sistema operativo diverso, è solo un’interfaccia grafica diversa in esecuzione su Android TV.

