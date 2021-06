Nvidia aggiorna le Shield TV alla SHIELD Experience 8.3.2 | Novità

Avendo superato abbondantemente i 50 aggiornamenti rilasciati sin dal lancio sul mercato della prima generazione di Shield TV (2015), Nvidia ha dimostrato che è ancora possibile realizzare un dispositivo elettronico e supportarlo con miglioramenti nel corso degli anni. Dopo quindi aver introdotto il supporto ufficiale per i controller DualSense di PS5 e quello di Xbox Series X/S, Nvidia ha aggiornato il firmware di tutte le Shield TV (versioni 2015, 2017 e 2019) introducendo la Shield Experience 8.3.2.

Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario ma va comunque a migliorare la stabilita del sistema e a introdurre il supporto per nuovi tipi di accessori. In particolare, dopo l’aggiornamento alla Shield Experience 8.3.2, il dispositivo può contare sul livello di patch di sicurezza di aprile 2021, sul supporto migliorato per i controller basati su IP Control4, sul supporto per i nuovi controller SCUF e sul supporto per le singole connessioni USB per selezionare le periferiche Corsair SLIPSTREAM WIRELESS.

Ricordiamo che le Shield TV 2019 dovrebbero ricevere a breve anche l’aggiornamento del sistema operativo, anche se non sappiamo se Nvidia rilascerà dapprima la versione basata su Android 10 e poi quella basata su Android 11 oppure se si passerà direttamente a quest’ultima. Tra l’altro, avendo il SoC simile a quello delle versioni 2015 e 2017, non troviamo motivi per interrompere il trend e rilasciare un aggiornamento solamente per le due ultime versioni lanciate sul mercato.

Ad ogni modo, l’aggiornamento alla Shield Experience 8.3.2 è già in fase di rilascio da qualche ora (noi l’abbiamo già ricevuto sulla nostra Nvidia Shield TV 2015), per cui fate attenzione alla notifica in alto la prossima volta che accendete il vostro set-top-box made by Nvidia.

