Clubhouse svela alcuni primi dettagli di utilizzo su Android

Clubhouse, il “social network solo audio” che è divenuto estremamente popolare ed elitario grazie alla sua disponibilità esclusiva su iPhone e che ha costretto molti grossi concorrenti come Facebook e Twitter a rilasciare le loro versioni di “chat audio di gruppo”, ha di recente lanciato una prima versione beta dell’app anche su Android. A un paio di settimane dal lancio, il team di sviluppo di Alpha Exploration Co. ha rilasciato i primi dati sull’utilizzo.

Secondo Clubhouse, l’app ha superato più di due milioni di utenti solo su Android, raddoppiando la sua base in appena una settimana dopo il lancio globale. Sebbene la versione Android non abbia raggiunto la sua controparte iOS (si tratta, ricordiamo, di una versione ancora in fase beta), gli sviluppatori intendono concentrare i prossimi aggiornamenti per migliorare la scoperta e le notifiche all’interno dell’app.

✨ Town Hall Highlights 5/30 ✨

💚 Getting closer to feature parity for our 2m+ Android users every day

🌐 Heading for general release sometime this summer! That means the next few updates will be about discovery, notifications, and less visible but very crucial improvements

— Clubhouse (@Clubhouse) May 30, 2021