Clubhouse inizia il beta test dell’app Android

Dopo aver ottenuto una significativa base di utenti su iOS, Clubhouse ha finalmente iniziato a lavorare sulla sua app per Android all’inizio di quest’anno. All’epoca, la società si assicurò un secondo round di finanziamenti guidato condividendo anche i piani per utilizzare i fondi per sviluppare un’app Android, ridimensionare la sua infrastruttura e introdurre un nuovo Creator Grant Program. La società sembra essere fedele al suo piano finora, poiché ora ha iniziato a testare l’app Clubhouse per il sistema operativo Android sul canale beta.

Clubhouse ha recentemente condiviso i dettagli sulla sua ultima versione tramite un post sul blog, evidenziando alcune delle modifiche introdotte nell’app iOS. Il post ha anche rivelato che ha iniziato a distribuire una versione beta della sua app Android ad alcuni tester, con l’intenzione di “accogliere più utenti Android… nelle prossime settimane“.

Per chi non lo sapesse, Clubhouse è attualmente disponibile solo su iOS ma un numero crescente di utenti Android ha mostrato interesse per l’app negli ultimi mesi. La popolarità dell’app ha spinto diverse piattaforme rivali, tra cui Facebook, Telegram, Twitter e Instagram, a sviluppare le proprie alternative a questo servizio. Pertanto, ha senso che Clubhouse rilasci la sua app Android il prima possibile, altrimenti potrebbe perdere una parte significativa degli utenti a causa della concorrenza.

Al momento Clubhouse non ha condiviso una roadmap con tempio precisi per il rilascio della sua app Android. Tuttavia, poiché è già disponibile per alcuni utenti sul canale beta, prevediamo un lancio più ampio nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni sulle modifiche introdotte nell’app iOS e sul programma beta, vi rimandiamo al post sul blog ufficiale.