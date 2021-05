Top 5 Settimana 18 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 18 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 18 2021 parlando di Spotify che ha avviato una nuova campagna di aumento dei prezzi e, stavolta, riguarda i piani Student, Premium, Duo e Family. In particolare, i piani Student e Duo di Spotify aumentano rispettivamente da 4,99 a 5,99 euro e da 11,99 a 12,99 euro al mese, il piano Premium sta passando da 9,99 a 10,99 euro. Ma è il piano Spotify Family che sta vedendo un aumento più drastico, passando da 14,99 a 17,99 euro al mese.

Google ha annunciato alcune importanti modifiche per gli sviluppatori che pubblicano le loro app nel Google Play Store che entreranno in vigore entro la fine dell’anno. Tali modifiche hanno lo scopo di rimuovere le app che fuorviano gli utenti, sia con il loro titolo che con l’icona.

Gli sviluppatori di LineageOS hanno esteso ulteriormente il supporto della loro Custom ROM in versione 18.1 (basata su Android 11). L’ultimo round di aggiornamenti è ora disponibile anche su OnePlus 6/6T, ASUS ZenFone 5Z e Xiaomi Mi Note 3.

Microsoft ha annunciato ufficialmente che sta portando le nuove app di Microsoft Office e OneNote sui tablet Fire OS di Amazon. In particolare, l’app Microsoft Office unificata e OneNote sono disponibili sullo store come parte dell’offerta in abbonamento Microsoft 365.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 18 2021 con l’introduzione di nuove opzioni per la funzionalità dei messaggi effimeri di WhatsApp.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 19 2021.