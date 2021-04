I messaggi effimenri di WhatsApp presto avranno diversi timer fra cui scegliere

Alla fine dell’anno scorso WhatsApp ha aggiunto il supporto ai così detti messaggi effimeri, ovvero che scompaiono dopo un po’ di tempo. All’epoca l’unica impostazione era che i messaggi svanissero dopo 7 giorni, ma secondo delle righe di codice scoperte da alcuni ricercatori quella scelta sarà presto accompagnata di diverse altre opzioni.

Una versione imminente della funzionalità dei messaggi effimeri con un’opzione aggiuntiva di 24 ore è stata individuata in fase di sviluppo. WABetaInfo, una fonte affidabile per tutto ciò che riguarda WhatsApp e lo sviluppo futuro della piattaforma, ha individuato la scelta nell’ultima versione iOS dell’app.

Sebbene questa funzione sia apparentemente in lavorazione da oltre un mese, lo screenshot è stata la prima indicazione visiva che è in arrivo. Seppur sia stata individuata nella versione iOS dell’app, le informazioni indicano che l’opzione aggiuntiva per i messaggi effimeri sarà disponibile su tutte le piattaforme WhatsApp, incluso Android.

La scelta di 7 giorni rimarrà un’opzione, anche se non è noto se la nuova impostazione sarà disponibile per i moderatori di un gruppo. Il momento esatto in cui verrà visualizzata l’opzione di scomparsa di 24 ore non è stato rivelato. Ma considerando che la UI è stata già approntata, non crediamo che manchino più di un paio di mesi dall’arrivo in una build beta.

E chissà, magari gli sviluppatori di WhatsApp non si limiteranno ad aggiungere l’opzione delle 24 ore nei messaggi effimeri ma ne aggiungeranno altre, così da dare un range di tempo più esteso.

Ad ogni modo, in attesa di avere maggiori informazioni sulla vicenda, vi vogliamo ricordare che la nuova politica sulla privacy di WhatsApp potrebbe anche essere illegale.

VIA FONTE