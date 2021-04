Top 5 Settimana 17 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 17 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 17 2021 parlando della prossima versione di Android. A distanza di poco più di un mese dal rilascio della Developer Preview 2, infatti, Google ha rilasciato la terza Developer Preview di Android 12, con diverse nuove funzionalità che migliorano ciò che l’azienda ha mostrato negli ultimi mesi. Ricordiamo che possono accedere a questa versione DP gli utenti in possesso di Pixel 3 e più recenti.

Qualche tempo fa Twitter ha annunciato di aver iniziato a testare una nuova funzionalità che consentirebbe agli utenti Android e iOS di caricare immagini ad alta risoluzione in 4K. Più di un mese dopo l’annuncio originale, Twitter ha confermato che l’opzione per caricare e visualizzare immagini 4K su Android e iOS è ora disponibile per tutti.

Google ha introdotto una nuova visualizzazione della qualità di riproduzione video all’interno delle app di YouTube per Android e iOS. Tale cambiamento consente agli utenti di selezionare la qualità di streaming predefinita per tutti i video, con opzioni per “Qualità dell’immagine superiore”, “Risparmio dati” e “Auto” (quest’ultima consigliata da YouTube).

Dopo il lancio del modello Enduro con celle solari, Garmin ha ufficialmente lanciato in Italia la nuova generazione di smartwatch della serie Venu. Esistono due versioni: Garmin Venu 2 (cinturino da 22 mm) e Venu 2S (cinturino da 18 mm), dotate entrambe delle stesse funzionalità, tra cui il nuovo monitoraggio del punteggio del sonno.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 17 2021 con RedMagic Watch che è ora disponibile per la vendita in tutto il mondo per soli 99 euro.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 18 2021.