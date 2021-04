RedMagic Watch disponibile anche in Italia a 99 euro

Il RedMagic Watch è ora disponibile per la vendita in tutto il mondo per soli 99 euro. Sebbene sia un prezzo economico, la scheda tecnica dello stesso è molto interessante e funzionalità come il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, GPS e 15 giorni di durata della batteria.

Lo smartwatch è stato annunciato contemporaneamente allo smartphone Nubia RedMagic 6 all’inizio di marzo. A differenza dello smartphone che è disponibile per il preordine già dal 9 aprile, il RedMagic Watch è stato disponibile solo in Cina dall’11 marzo.

Il design del RedMagic Watch di Nubia è abbastanza minimalista: una ghiera numerata circonda un display rotondo, con due pulsanti lungo il lato destro per lo stand-by e le scorciatoie. Tale display touchscreen è di tipo AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454×454 pixel.

Nubia non dice quale sia la dimensione della scocca ma a giudicare dalle immagini, stimiamo che sia almeno 42 mm. Sebbene lo schermo dell’orologio non sia protetto da qualcosa come il Gorilla Glass, l’orologio stesso è impermeabile fino a 5 ATM.

Secondo la pagina del prodotto di Nubia, il RedMagic Watch utilizza un processore Sony CXD6506 mediante un sistema operativo proprietario (probabilmente basato su rtOS come OnePlus Watch). La connessione con gli smartphone avviene tramite Bluetooth 5.0 LE.

La compatibilità è data sia per Android che per iOS attraverso l’app RedMagic Sports che consente di gestire sveglie, notifiche di calendario e chiamate, così come il controllo della musica. Fornisce inoltre dati sanitari raccolti dall’orologio.

Sul fronte del monitoraggio dell’attività fisica, il RedMagic Watch ha un set di funzionalità piuttosto buono: oltre al supporto GPS / GLONASS / QZSS, l’orologio offre il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24.

RedMagic Watch ha 16 modalità di rilevamento delle attività tra cui calcio, corsa, canottaggio, nuoto e yoga. Una funzione di “mappatura dinamica dell’attività” permette anche di mostrare un quadro generale di come ci si allena.

Nel caso foste interessati all’acquisto di Redmagic Watch, è disponibile sullo store ufficiale di Nubia al prezzo di 99 euro nelle colorazioni Nero e Argento.