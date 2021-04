Nokia X20 non include un caricabatterie in confezione

HMD Global ha recentemente annunciato una manciata di nuovi smartphone di fascia medio bassa, tra cui la serie Nokia X. Spulciando la pagina web ufficiale, abbiamo notato che il Nokia X20 non è dotato di caricabatterie nella confezione.

Sulla pagina dedicata al Nokia X20 c’è una sezione sulla sostenibilità che menziona che il dispositivo non verrà fornito con un caricabatterie (in realtà dovrebbe venir chiamato trasformatore, in quanto converte l’energia elettrica da AC a DC) nella confezione.

“I caricabatterie dei telefoni producono migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno nell’UE. Poiché molti di noi ne hanno già uno, sostituiamo il caricabatterie in dotazione con una custodia compostabile per ridurre i rifiuti elettronici e fare in modo che il telefono duri più a lungo. Hai bisogno di un caricabatterie? Puoi comunque acquistarne uno, doneremo i proventi a una causa ambientale.“, afferma il sito web di Nokia.

La mossa arriva sulla scia di una decisione simile da parte di Apple (e successivamente Samsung). Quando la serie di iPhone 12 è stata lanciata l’anno scorso, Apple ha annunciato che non avrebbe incluso le cuffie o il caricabatterie nella confezione. La giustificazione è stata accoppiata con la riduzione dell’estrazione mineraria, una migliore ottimizzazione dei trasporti (visto che le confezioni sono più piccole) e in generale un minore impatto ambientale derivante dalla produzione e dal rilascio di nuovi prodotti.

L’idea è di ridurre i rifiuti elettronici, che è lo stesso approccio adottato da Nokia. Resta da vedere quale sarà l’impatto di queste mosse sull’ambiente. Probabilmente queste aziende presumono che i clienti possiedano già tali accessori da precedenti smartphone. Ma se non è così, significa che si deve procedere ad acquistarli da una terza parte, il che non fa altro che spostare il problema dell’impatto ambientale da un’azienda all’altra.

Ad ogni modo, ricordiamo che Nokia X20 è dotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici, fino a 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, batteria da 4470 mAh e una configurazione a quattro fotocamere posteriori, incluso un sensore principale da 64 MP con ottica ZEISS.