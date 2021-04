Android 12 Developer Preview 3 disponibile al download | Novità

A distanza di poco più di un mese dal rilascio della Developer Preview 2, Google ha rilasciato la terza Developer Preview di Android 12, con diverse nuove funzionalità che migliorano ciò che l’azienda ha mostrato negli ultimi mesi. Android 12 Developer Preview 3 tra l’altro è in perfetto orario per la roadmap stilata da Google e, se tutto andrà secondo i piani, dovrebbe anche essere l’ultima prima dell’arrivo delle prime versioni beta dedicate agli utenti consumer (build previste per maggio).

In Android 12 Developer Preview 3, Google ha introdotto aggiornamenti che consentono agli sviluppatori di ottenere di più dalla fotocamera e dai diversi tocchi registrati dal touchscreen di uno smartphone.

Sul fronte tattile, Google fornisce più opzioni di feedback per eventi dell’interfaccia utente, dei giochi e di produttività. Uno dei nuovi effetti si chiama “low tick”, in cui gli sviluppatori possono accedere a più tipologie di vibrazione in modo indipendente nei controller per fornire lo stesso effetto in modo sincrono o diversi effetti tattili su più attuatori.

La terza build per sviluppatori di Android 12 introduce anche un supporto migliorato per la fotocamera, compresi i sensori della fotocamera ad altissima risoluzione. Google ha affermato che Android 12 introdurrà nuove API della piattaforma che consentono alle app di terze parti di sfruttare appieno questi sensori versatili. Si spera che ciò significhi prestazioni migliori dalle app per fotocamere di terze parti.

La nuova build apporta anche alcune modifiche all’esperienza di avvio dell’app. Google ha affermato che esiste una nuova animazione di avvio dell’app che parte dall’icona nella schermata iniziale e si finalizza nella home screen dell’app stessa (questo ovviamente è un qualcosa che gli sviluppatori devono implementare).

L’animazione non solo assicura un’uniformità per tutte le app ma anche una maggiore personalizzazione, visto che ogni sviluppatore può continuare ad implementare la propria animazione così da mantenere il loro marchio distintivo.

Google ha affermato che Android 12 Developer Preview 3 introduce anche notifiche di chiamata migliorate. Ora, le chiamate in arrivo avranno maggiore visibilità e capacità di scansione e miglioreranno la loro coerenza con altri componenti di notifica.

C’è molto di più in Android 12 Developer Preview 3, incluse nuove autorizzazioni per le sveglie, link web migliorati e apprendimento automatico più veloce, tra molte altre funzionalità.

Nel caso foste interessati, potete scaricare la nuova anteprima dal sito per sviluppatori di Google per Pixel 3 e versioni successive (sia aggiornamenti OTA che immagini di sistema). In alternativa, è disponibile anche attraverso l’emulatore di Android Studio.

