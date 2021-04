Twitter supporta ufficialmente immagini e foto in 4K su Android

Seppur con un bacino di utenti decisamente inferiore, Twitter si sta confermando un social network davvero molto influente nella vita quotidiana di milioni di persone. Molto spesso le persone usano Twitter non solo per condividere i propri pensieri (scopo per cui il social è nato con il mito dei 140 caratteri) ma anche per condividere immagini e video personali.

Il mese scorso, Twitter ha annunciato di aver iniziato a testare una nuova funzionalità che consentirebbe agli utenti Android e iOS di caricare immagini ad alta risoluzione in 4K. La funzione era disponibile solo per selezionare gli utenti, scelti a caso da Twitter, e consentiva loro di scegliere quando caricare immagini tradizionali (o, per meglio dire, alleggerite da un algoritmo per essere più facilmente caricate e trasportate via Internet) o caricare immagini di alta qualità dai loro smartphone.

Più di un mese dopo l’annuncio originale, Twitter ha confermato che l’opzione per caricare e visualizzare immagini 4K su Android e iOS è ora disponibile per tutti.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021