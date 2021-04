EA lancerà un gioco Battlefield per Android e iOS nel 2022

Industrial Toys sta collaborando con DICE per creare un gioco Battlefield per dispositivi mobili. Questo sarà un gioco autonomo ed Electronic Arts ha chiarito che questa interpretazione mobile sarà completamente diversa dalle versioni per console e PC. Al momento, sappiamo che il gioco sta entrando in una fase di test stando all’annuncio ufficiale, anche se la versione mobile di Battlefield non sarà ufficialmente rilasciata fino al 2022, quindi è ancora molto lontano.

Abbiamo sempre pensato di portare Battlefield su più piattaforme. Così, dopo anni di esperimenti, sono estremamente felice di annunciare che i nostri amici di Industrial Toys, lavorando a stretto contatto con tutti noi di DICE, stanno sviluppando un nuovo gioco di Battlefield che porterà la guerra totale su smartphone e tablet nel 2022. Si tratta di un gioco a sé stante, sia chiaro. Qualcosa di completamente diverso da quello che stiamo realizzando per console e PC, e appositamente progettato per dispositivi mobili. È stato costruito da zero da iToys per permettervi di giocare a Battlefield ovunque, offrendo una ricchissima esperienza basata sull’abilità. Questo gioco per dispositivi mobili sta entrando in una fase di testing prima dell’uscita, prevista per il prossimo anno, quindi seguiranno altri dettagli.

Purtroppo EA, DICE e Industrial Toys non hanno nulla da mostrare in questo momento, il che non è raro per i giochi mobili, ma sicuramente è deludente lo stesso.

È chiaro che l’annuncio del nuovo Battlefield mobile passa in secondo piano rispetto al nuovo capitolo per console e PC che è stato annunciato in contemporanea (e che sarà disponibile per le prossime festività natalizie) o anche all’arrivo di Apex Legends Mobile, ma sicuramente sarebbe stato bello vedere almeno alcuni screenshot del titolo mobile.

