Apex Legends Mobile annunciato ufficialmente per Android

Electronic Arts ha finalmente rivelato che sta portando il famoso gioco battle royale Apex Legends su mobile. La versione mobile entrerà in un beta test chiuso alla fine del mese su Android prima di approdare poi in versione stabile sul Play Store (e sull’App Store di iOS).

Purtroppo inizialmente solo poche migliaia di giocatori residenti in India e nelle Filippine potranno prendere parte a questa fase di beta test appena annunciata, anche se ci sono piani per lanciare il gioco in altre regioni nel corso dell’anno. Proprio come le versioni PC e console del gioco, questo adattamento mobile sarà free-to-play.

Electronic Arts aveva precedentemente menzionato che stava pensando di portare Apex Legends sui dispositivi mobili, ma l’annuncio di oggi conferma che EA sta effettivamente andando avanti con questo piano.

Anche se non sorprende sapere che un altro gioco battle royale sta arrivando su Android, ciò che sorprende è che Apex Legends Mobile non sarà compatibile con la versione per PC / console. Il titolo mobile esisterà come una propria entità senza possibilità di cross-play.

Ciò significa che Apex Legends Mobile è stato creato appositamente per i dispositivi mobili e quindi offrirà controlli semplificati per il gioco su touchscreen. Che tale decisione limiterà la popolarità del titolo, soprattutto quando Fortnite offre pieno supporto al cross-play?

Apex Legends Mobile è stato creato appositamente per i touch screen, con comandi semplificati e ottimizzazioni mirate che rendono possibile il combattimento battle royale più avanzato anche su smartphone. È una nuova versione di Apex Legends, ma resta comunque fedele all’originale.

Poiché si tratta di un nuovo annuncio, i dettagli non sono molti, anche se sappiamo che un team separato dedicato alla versione mobile collaborerà con il team principale, nonostante il codebase separato. Ovviamente, con l’avanzare dello sviluppo, siamo sicuro che verranno fuori più informazioni.