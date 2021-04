Ci sono buoni tablet Android alternativi agli iPad di Apple?

Apple ha nelle scorse ore presentato la nuova generazione di iPad Pro con a bordo il chip M1 e, nel caso del modello da 12,9 pollici, di un display Mini-LED. Gli iPad hanno sempre avuto un vantaggio intrinseco fornito dall’unione vincente di hardware, software e interesse da parte degli sviluppatori, cosa che sul fronte tablet Android raramente si è vista.

Ma considerando che gli iPad Pro sono rivolti, come si evince dal nome, ai professionisti e ai creators artistici, esistono delle buone alternative sul fronte Android che, anche se non raggiungono, almeno si avvicinano al livello qualitativo degli iPad di Apple?

Le migliori alternative Android agli iPad di Apple

Samsung Galaxy Tab S7+

Al momento il miglior tablet Android in termini di performance è il Samsung Galaxy Tab S7+. Ha un ottimo display AMOLED da 12,4 pollici a 120 Hz ad alta risoluzione, prestazioni solide grazie al suo chip Snapdragon 865+ e sei (o otto) gigabyte di RAM, e viene fornito con una S Pen che si aggancia magneticamente sul retro per caricarsi.

Viste le specifiche, il prezzo è in linea con gli iPad Pro, con uno street price che dopo diversi mesi di disponibilità sul mercato si aggira intorno agli 859 euro per la versione solo WiFi e ai 1000 euro per la versione 5G.

Samsung Galaxy A7

Se il vostro utilizzo è meno professionale ma più casual, il Tab A7 di Samsung è una piccola macchina multimediale molto interessante. Le sue specifiche non sono impressionanti – uno Snapdragon 662 e tre giga di RAM – ma fa assolutamente il lavoro se volete solo guardare video in rete e giocare. Ha anche un bel display LCD da 1200p e altoparlanti sorprendentemente robusti. Anche la costruzione è buona, con una scocca realizzata in alluminio, il che è impressionante per un tablet che puoi raccogliere per 250 euro.

Amazon Fire HD 8

Forse il tablet Android più popolare, è un incredibile mix di prestazioni accettabili, display nella media e prezzo molto buono. Non a caso è il miglior tablet nel rapporto qualità prezzo. Ha un chip MediaTek economico e solo due GB di RAM, ma la sua risoluzione di 800p va bene per il display di 8 pollici. Può tra l’altro essere usato anche come smart display.

Nella sua versione da 32 GB (espandibili) può essere acquistato a 99,99 euro.