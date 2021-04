TicWatch 3 Pro diventa ancora di più il miglior smartwatch Wear OS con questo aggiornamento

Esattamente come avviene sul fronte tablet dove ci solo sono una o due buone soluzioni per fascia di prezzo, anche per quanto riguarda gli smartwatch il sistema operativo Android (in questo caso Wear OS) fa fatica rispetto alla concorrenza di Apple (watchOS) e Samsung (Tizen). C’è però un’azienda che ha negli ultimi anni conquistato una buona reputazione grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando di Mobvoi che, in queste ore, ha annunciato un nuovo aggiornamento per il TicWatch 3 Pro rendendolo ancora di più il migliore smartwatch Wear OS.

Sebbene questo ultimo aggiornamento software sia composto principalmente da piccole modifiche e correzioni di bug, i possessori di TicWatch Pro 3 ottengono anche una manciata di nuove funzionalità.

Questa versione offre una nuova “modalità teatro” e una nuova watch face meteo, un layout per la gestione della luminosità dello schermo migliorato e la possibilità di disabilitare il collegamento dell’Assistente Google dal pulsante di accensione.

L’aggiornamento di Mobvoi include anche una serie di ottimizzazioni, offrendo uno scorrimento più fluido fra le varie parti di Wear OS e prestazioni migliori dal chipset Snapdragon Wear 4100. Se aggiungiamo a ciò alcune correzioni di bug per la modalità non disturbare e la ricarica, oltre alla patch di sicurezza di marzo, ed ecco che abbiamo un aggiornamento che migliora molto l’attuale top di gamma di Wear OS.

Precisiamo che l’aggiornamento è stato segnalato in queste ore ma il roll out vero e proprio dovrebbe incominciare dal 24 aprile. Ci vorranno dunque alcuni giorni affinché i vostri modelli riceveranno l’aggiornamento OTA.

Nel caso foste interessati al TicWatch 3 Pro invece, su Amazon è disponibile al costo di 299,99 euro (con coupon fino al 30 aprile a 254,99 euro)

VIA