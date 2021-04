Fitbit Luxe ufficiale: smartband “di lusso” con autonomia di 5 giorni

Dopo aver avuto molte informazioni da un precedente leak, finalmente Fitbit ha presentato ufficialmente la nuova Fitbit Luxe. Si tratta di una fitness band che punta molto sullo stile e sul design senza tuttavia rinunciare alle numerose funzionalità legate al fitness e al monitoraggio delle attività fisiche a cui i prodotti dell’azienda ci hanno abituato nel tempo.

Fitbit descrive il Luxe come un dispositivo indossabile “alla moda”, ben lontano dagli smartwatch Sense e Versa 3. Come ha dimostrato la fuga di notizie della scorsa settimana, questo nuovo design trae ispirazione dall’Inspire 2, ma con una forma più morbida e arrotondata che ricorda meglio l’alta gioielleria.

Migliora mente, corpo e benessere con Fitbit Luxe, un tracker che registra tutte le statistiche essenziali e ti aiuta a vivere una vita più sana con stile.

Il Luxe è il gadget più sottile che l’azienda abbia mai spedito, privo di qualsiasi pulsante hardware per mantenere un profilo sottile pur mantenendo un piccolo display touch AMOLED.

Anche se potrebbe non sembrare un normale Fitbit, offre tutte le solite funzionalità. Gli strumenti di gestione dello stress visti per la prima volta in Sense dello scorso anno sono qui, così come il monitoraggio della frequenza cardiaca, della temperatura della pelle e il monitoraggio del sonno. Un aggiornamento futuro porterà il monitoraggio della saturazione di ossigeno al Luxe, anche se non sarà disponibile al momento del lancio.

Fitbit promette cinque giorni di durata della batteria con una singola carica, il che dovrebbe semplificare il monitoraggio del sonno senza doversi preoccupare della ricarica durante la notte. Infine, il supporto per Fast Pair su Android significa che l’abbinamento con gli smartphone sarà quasi immediato.

Disponibilità e prezzo di Fitbit Luxe

Fitbit Luxe è disponibile al pre-ordine nelle colorazioni Bianco lunare, Nero, Orchidea e “Special Edition” con cinturino gorjana Parker Link in acciaio inossidabile oro chiaro al prezzo di 149 euro (199 euro per la versione speciale). Le spedizioni sono previste da fine maggio.