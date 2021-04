Gboard testa un accesso semplificato alla clipboard

Gboard è senza dubbio la tastiera virtuale maggiormente utilizzata su Android (facilitata dal fatto che viene pre-installata sui nuovi smartphone) e Google sta cercando di migliorarla con ogni aggiornamento introducendo, rimuovendo o modificando le sue funzionalità.

La clipboard integrata è uno degli strumenti più preziosi nell’arsenale di Gboard. Non solo rende molto più semplice copiare e incollare il testo su Android, ma salva anche più appunti contemporaneamente con il pieno supporto per l’eliminazione automatica.

L’anno scorso, Google ha aggiunto suggerimenti per gli appunti alla sua app per impedire di aprire manualmente i contenuti copiati. Ora, una nuova barra di scorrimento nella parte superiore di Gboard rende ancora più facile incollare su Android.

Con questo nuovo aggiornamento, tutte i copia e incolla recenti vengono visualizzati sopra la tastiera, scorrevoli da sinistra a destra mediante degli swipe. Questo posizionamento non aggiunge nulla all’app ma semplicemente accorcia di un passaggio l’accesso alla clipboard.

È un’aggiunta utile, in grado di gestire più collegamenti, password (per queste vi consigliamo l’uso di un password manager) e qualsiasi altra cosa tu possa lanciarci. Soprattutto, sembra funzionare indipendentemente dal fatto che la cronologia degli appunti in Gboard sia abilitata, quindi tutti possono sfruttare questa nuova funzionalità (Gboard di solito sfrutta una clipboard separata da quella generale di Android).

Come al solito, Google sta testando questa funzione su una limitata cerchia di utenti apparentemente selezionati casualmente. Essere in grado di bypassare del tutto il gestore degli appunti per incollare più porzioni di testo contemporaneamente è un’ottima scorciatoia, quindi si spera di iniziare a vedere presto una disponibilità più ampia.

Nel caso non aveste ancora installato Gboard sul vostro smartphone, qui di seguito vi lasciamo il nostro app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

