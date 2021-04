YouTube rinnova le opzioni per la scelta della risoluzione dei video

Google ha introdotto una nuova visualizzazione della qualità di riproduzione video all’interno delle app di YouTube per Android e iOS. Tale cambiamento consente agli utenti di selezionare la qualità di streaming predefinita per tutti i video, con opzioni per “Qualità dell’immagine superiore”, “Risparmio dati” e “Auto” (quest’ultima consigliata da YouTube).

YouTube non fornisce una spiegazione dettagliata per ciascuna opzione, ma l’opzione “Qualità dell’immagine superiore” presumibilmente riproduce i contenuti a 720p e superiori. L’opzione di risparmio dati è abbastanza semplice e probabilmente riprodurrà i contenuti a una risoluzione inferiore. Questo è ottimo per coloro che non hanno accesso a Internet ad alta velocità o devono gestire un limite di dati.

Infine, c’è un’opzione avanzata che consentirà agli utenti di selezionare una risoluzione specifica (fino al 4K). Android Police osserva che questa opzione è solo per i singoli video, il che significa che non si può impostare la risoluzione 4K come opzione predefinita.

Come accennato, YouTube consiglia l’opzione automatica, che regolerà la risoluzione in base alla connessione. Gli utenti possono comunque modificare la qualità di streaming dei flussi nelle opzioni del lettore per i singoli video. Questi stessi controlli sono disponibili per regolare la qualità video in maniera separata in base che ci si trovi su reti mobili o WiFi.

Per coloro che potrebbero non capire la differenza tra la risoluzione video, questi nuovi controlli di streaming sono più facili da capire e, in definitiva, rendono la piattaforma più accessibile.

A proposito, YouTube su Android ha recentemente rinnovato anche la pagina del lettore video con nuove gesture, offrendo agli utenti un’esperienza complessiva migliorata. Allo stesso modo, anche il client open source NewPipe si è aggiornato introducendo molte delle novità presenti nell’app ufficiale YouTube.

