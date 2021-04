Google Traduttore e Google Lens ora integrati all’interno degli screenshot

Google Traduttore è uno strumento piuttosto intelligente (e incredibilmente diffuso) e il modo in cui è integrato con Google Lens per effettuare traduzioni rapidamente del testo nelle foto è eccezionale. L’ultima modifica al sistema su Android porta questa funzionalità in primo piano.

Gli utenti in possesso di smartphone Pixel vedono un’ulteriore pulsante “Traduci” nel menu a comparsa degli screenshot che consente loro di accedere a Google Traduttore integrato in Google Lens in maniera ancora più velocemente.

La redazione di 9to5Google ha individuato per primo il cambiamento, ipotizzando che sia stato attivato con il rilascio di una nuova versione dei Device Personalization Services. È un vero risparmio di tempo, soprattutto sugli screenshot catturati al di fuori del browser e che Google non offre automaticamente di tradurre.

Senza quel pulsante diretto, bisogna accedere a Google Foto, aprire lo screenshot che si è appena acquisito e utilizzare l’elemento Lens sulla barra degli strumenti, quindi toccare “traduci testo”. Fare lo screenshot e toccare il pulsante riduce tutto ciò a mezzo secondo circa, supponendo che l’elaborazione delle immagini di Google riconosca il testo come una lingua diversa da quella predefinita dell’utente.

Una volta nell’interfaccia di Lens Translate, l’utente ha a disposizione tutti i normali strumenti, inclusa l’opzione per copiare il testo scansionato, scaricare la lingua attiva per l’accesso offline o aprire l’immagine nell’app Google Translate completa.

È stato segnalato che il nuovo pulsante Traduci è apparso sui recenti smartphone Pixel ma non sui telefoni OnePlus o Lineage OS basati su Android 11, quindi potrebbe essere abbastanza limitato in termini di implementazione al momento.

