Huawei Mate X2 resiste alla grande agli stress test

Se vi chiedessero di associare il primo aggettivo che vi viene in mente alla categoria degli smartphone flessibili, probabilmente “resistenza” non sarebbe la scelta di molti. Questo perché tali smartphone apportano un livello di complessità aggiuntivo dal punto di vista meccanico. Ma Huawei e il suo Mate X2 hanno dimostrato che anche la resistenza può essere una caratteristica positiva degli smartphone flessibili.

La dimostrazione arriva grazie al video di JerryRigEverything che ha messo alla prova lo smartphone nei suoi soliti stress test. Seppur la resistenza ai graffi e alle fiamme sia nella media, dove ha sorpreso maggiormente il Huawei Mate X2 è nel bend test opposto all’angolo delle cerniere (insomma, nel cercare di piegarlo oltre i 180° permessi dalle cerniere).

Non è la prima volta che uno smartphone pieghevole è “sopravvissuto” al test di piegatura, ma è probabilmente quello che ne è uscito in maniera migliore. Il Galaxy Fold originale potrebbe aver avuto problemi con la polvere prima della sua riprogettazione, ma ha gestito quel livello di abuso molto meglio di quanto ci aspettassimo, anche se tale modello ha finito per piegarsi in entrambe le direzioni; anche il Moto Razr non è resistito bene al bend test all’incontrario e, sebbene lo schermo del Galaxy Z Flip sia sopravvissuto, la scocca no.

Prima di lasciarvi alla visione del video sugli stress test a cui JerryRigEverything ha sottoposto Huawei Mate X2, vi vogliamo ricordare che HarmonyOS, dopo mesi e mesi di beta test, debutterà in maniera stabile e in maniera ufficiale fra qualche giorno e Huawei Mate X2 sarà il primo a riceverlo.

Se siete interessati al bend test dello smartphone, potete saltare direttamente al minuto 7:52 del video.

VIA