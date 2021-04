Microsoft Office e OneNote disponibili ufficialmente sui tablet Amazon Fire

Microsoft ha annunciato ufficialmente che sta portando le nuove app di Microsoft Office e OneNote sui tablet Fire OS di Amazon. In particolare, l’app Microsoft Office unificata e OneNote sono disponibili sull’Appstore come parte dell’offerta in abbonamento Microsoft 365.

L’app Microsoft Office è progettata per essere uno sportello unico per tutti gli applicativi del pacchetto Office: combina Word, Excel e PowerPoint in uno. Oltre a essere tre app in uno, ha la funzionalità di Office Lens integrata, quindi la si può usare per scansionare un documento e caricarlo su OneDrive. L’app è stata introdotta per la prima volta all’inizio dello scorso anno sul Play Store di Android e sull’AppStore di iOS.

C’è da dire che l’utilizzo su un tablet Amazon Fire HD 10 dell’app Microsoft Office richiede un abbonamento attivo a Microsoft 365. Fortunatamente, Amazon ha annunciato contestualmente un nuovo pacchetto di produttività per i suoi nuovi tablet Fire. Esso consiste di un anno di Microsoft 365 Personal (comprensivo della suite completa di app di Office e 1 TB di spazio di archiviazione di OneDrive) e una custodia per tastiera Bluetooth. Purtroppo però tale piano è disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Germania e in Giappone.

L’altra app aggiunta è OneNote, un’applicazione per prendere appunti che si sincronizza in tutto l’ecosistema Microsoft. Infatti, lavorando su Windows, macOS, iOS e Android, ha senso portare l’app su Fire OS di Amazon.

Microsoft Office e OneNote dovrebbero continuare a essere supportati in Amazon Appstore con la stessa cadenza degli aggiornamenti nel Google Play Store. Dopotutto, Fire OS non è altro che un fork di Android e, poiché Microsoft non utilizza mai i servizi Google nelle sue app, non dovrebbero esserci problemi.

VIA