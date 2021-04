I giochi gratis di Stadia Pro a maggio 2021

Google ha annunciato i nuovi giochi che saranno disponibili sulla piattaforma di Stadia nel mese di maggio, così come anche i titoli che saranno riscattabili gratuitamente da coloro hanno un abbonamento a Stadia Pro.

I nuovi giochi di maggio disponibili gratis per gli abbonati a Google Stadia Pro sono Trine 4: The Nightmare Prince, Hotline Miami 2: Wrong number e Floor Kids. Essi si vanno ad aggiungere ad oltre 25 titoli già presenti e giocabili senza costi aggiuntivi (oltre quello dell’abbonamento ovviamente).

La serie Trine ritorna alla magia della 2.5D con Trine 4: The Nightmare Prince! I tre eroi della serie di avventure più venduta sono tornati, inviati in una missione per recuperare il giovane e tormentato principe Selius. Amadeus the Wizard, Pontius the Knight e Zoya the Thief si sono uniti ancora una volta in un’emozionante ricerca attraverso fantastici paesaggi fiabeschi brulicanti di pericoli. Trine 4 raggiunge nuove vette nella serie, offrendo la più completa esperienza di gioco 2.5D mai realizzata sia ai fan che ai nuovi giocatori.